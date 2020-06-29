Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку

29 июня 2020 21:00 Антонина Старовойт
Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку
Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку
pixabay.com

Многие девушки ошибочно полагают, что мужчины в сексе довольствуются тем, что дают, а значит, можно не вникать в их пожелания.

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На деле же у мужчин также есть и скрытые фантазии, и любимые позы. Сексологи вывели некий топ поз, которы мужчины чаще всего отдают предпочтение. 

Миссионерская поза 

Эта поза позволяет мужчине прежде всего брать бразды правления в своих руки и контролировать полностью весь процесс. Также именно они регулируют степень глубины проникновения в то время, как девушка просто принимает решения мужчины. Однако, далеко не каждый партнер хочет весь процесс солировать. Поэтому следующие позы для них более предпочтительные. 

Поза 69 

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Удивлены? Оказывается, большая часть мужчин любит не только получать удовольствие, но и дарить его своей партнерше. При этом некоторые партнеры даже заявили, что больше любят именно дарит женщине приятные ощущения в то время, как свое наслаждение они отодвинули на второй план. 

Наездница 

На втором месте разместилась поза, когда мужчины скорее больше наслаждаются происходящим, чем контролируют его. Поза наездницы предусматривает больше участие женщины в любовных играх. Именно она берет первенство в свои руки и контролирует весь процесс. Мужчина же наслаждается и ощущениями, и отличным видом на оголенное тело женщины. 

Догги-стайл 

На первом месте размещается весьма противоречивая для многих пар поза. Мужчины обожают, девушки смущаются. Поза собачки предполагает минимальное наличие зрительного контакта и более механические движения. Мужчинам прежде всего нравится то, что для этой позы можно даже не снимать всю одежду. Также эта поза помогает достичь максимального проникновения. А свободные руки помогут дополнительно стимулировать эрогенные зоны девушки. 

Напомним, 

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