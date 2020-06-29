Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку

Многие девушки ошибочно полагают, что мужчины в сексе довольствуются тем, что дают, а значит, можно не вникать в их пожелания.

Миссионерская поза

На деле же у мужчин также есть и скрытые фантазии, и любимые позы . Сексологи вывели некий топ поз, которы мужчины чаще всего отдают предпочтение.

Эта поза позволяет мужчине прежде всего брать бразды правления в своих руки и контролировать полностью весь процесс. Также именно они регулируют степень глубины проникновения в то время, как девушка просто принимает решения мужчины. Однако, далеко не каждый партнер хочет весь процесс солировать. Поэтому следующие позы для них более предпочтительные.

Поза 69

Наездница

Удивлены? Оказывается, большая часть мужчин любит не только получать удовольствие, но и дарить его своей партнерше. При этом некоторые партнеры даже заявили, что больше любят именно дарит женщине приятные ощущения в то время, как свое наслаждение они отодвинули на второй план.

На втором месте разместилась поза, когда мужчины скорее больше наслаждаются происходящим, чем контролируют его. Поза наездницы предусматривает больше участие женщины в любовных играх. Именно она берет первенство в свои руки и контролирует весь процесс. Мужчина же наслаждается и ощущениями, и отличным видом на оголенное тело женщины.

Догги-стайл

На первом месте размещается весьма противоречивая для многих пар поза. Мужчины обожают, девушки смущаются. Поза собачки предполагает минимальное наличие зрительного контакта и более механические движения. Мужчинам прежде всего нравится то, что для этой позы можно даже не снимать всю одежду. Также эта поза помогает достичь максимального проникновения. А свободные руки помогут дополнительно стимулировать эрогенные зоны девушки.

Напомним,