Какие позы в сексе отлично подойдут для пышных женщин

Лишние килограммы - не повод отказывать от секса во всех его проявлениях.

Обратная наездница

Между тем избыточный вес может даже сыграть на пользу, если вы научитесь им правильно руководствоваться во время секса и занимать удобные позы. Предлагаем узнать, какие сексуальные позы отлично подойдут для людей с пышными формами.

Многие полные пары могут испытывать дискомфорт из-за отсутствия возможности глубокого проникновения. Мужчинам, к примеру, может мешать живот. В таком случае женщина может его "оседлать" в позе обратной наездницы. Для ее воплощения в жизнь необходимо партнерше развернуться спиной к мужчине. Таким образом будет обеспечен глубокий контакт. Единственный минус этой позы - отсутствие зрительного контакта.

Ложки

Догги-стайл

Данная поза будет комфортна сразу для двоих партнеров, поскольку физические нагрузки тут минимальные. Суть позы заключается в следующем. Партнерша лежит на боку, а мужчина сзади нее. Эта поза подойдет для неторопливого, вдумчивого секса. Хоть в этой позе и невелика глубина проникновенная, однако она может регулироваться партнершей.

Всеми известная поза отлично подойдет для проникновения мужчины сзади. Партнерше необходимо стать на колени, а затем опуститься на слегка согнутых локтях вниз. Таз при этом должен быть прогнут в пояснице. Если у вас с партнером разница в росте, женщине лучше быть возле края кровати, а мужчине - на полу. Если партнерше проблематично долго удерживать свой вес, подложите под бедра подушку.

Напомним,