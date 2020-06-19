Какие позы в сексе отлично подойдут для пышных женщин
Лишние килограммы - не повод отказывать от секса во всех его проявлениях.
Обратная наездница
Многие полные пары могут испытывать дискомфорт из-за отсутствия возможности глубокого проникновения. Мужчинам, к примеру, может мешать живот. В таком случае женщина может его "оседлать" в позе обратной наездницы. Для ее воплощения в жизнь необходимо партнерше развернуться спиной к мужчине. Таким образом будет обеспечен глубокий контакт. Единственный минус этой позы - отсутствие зрительного контакта.
Ложки
Догги-стайл
Всеми известная поза отлично подойдет для проникновения мужчины сзади. Партнерше необходимо стать на колени, а затем опуститься на слегка согнутых локтях вниз. Таз при этом должен быть прогнут в пояснице. Если у вас с партнером разница в росте, женщине лучше быть возле края кровати, а мужчине - на полу. Если партнерше проблематично долго удерживать свой вес, подложите под бедра подушку.
Напомним,