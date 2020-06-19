Какие позы в сексе отлично подойдут для пышных женщин

19 июня 2020 21:30 Антонина Старовойт
Какие позы в сексе отлично подойдут для пышных женщин
Какие позы в сексе отлично подойдут для пышных женщин
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Лишние килограммы - не повод отказывать от секса во всех его проявлениях.

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Между тем избыточный вес может даже сыграть на пользу, если вы научитесь им правильно руководствоваться во время секса и занимать удобные позы. Предлагаем узнать, какие сексуальные позы отлично подойдут для людей с пышными формами. 

Обратная наездница

Многие полные пары могут испытывать дискомфорт из-за отсутствия возможности глубокого проникновения. Мужчинам, к примеру, может мешать живот. В таком случае женщина может его "оседлать" в позе обратной наездницы. Для ее воплощения в жизнь необходимо партнерше развернуться спиной к мужчине. Таким образом будет обеспечен глубокий контакт. Единственный минус этой позы - отсутствие зрительного контакта. 

Ложки

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Данная поза будет комфортна сразу для двоих партнеров, поскольку физические нагрузки тут минимальные. Суть позы заключается в следующем. Партнерша лежит на боку, а мужчина сзади нее. Эта поза подойдет для неторопливого, вдумчивого секса. Хоть в этой позе и невелика глубина проникновенная, однако она может регулироваться партнершей. 

Догги-стайл

Всеми известная поза отлично подойдет для проникновения мужчины сзади. Партнерше необходимо стать на колени, а затем опуститься на слегка согнутых локтях вниз. Таз при этом должен быть прогнут в пояснице. Если у вас с партнером разница в росте, женщине лучше быть возле края кровати, а мужчине - на полу. Если партнерше проблематично долго удерживать свой вес, подложите под бедра подушку. 

Напомним, 

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