Почему вам не хочется секса в отношениях и как это исправить: ТОП-4 неочевидные причины

Почему вам не хочется секса в отношениях и как это исправить: ТОП-4 неочевидные причины

Отсутствие желания секса - одна из распространенных проблем как у женщин, так и мужчин.

Длительные отношения

Если вы уже долгое время находитесь в отношениях, то потеря столь рьяного желания заниматься сексом каждый день - вполне обычная закономерность. Не стоит сразу кидаться претензиями. Просто страсть не живет долго. А вот любовь может длиться куда дольше. Поэтому стоит опирать вашу сексуальную жизнь прежде всего на это светлое чувство, которое далее помогает разжечь страсть.

Отсутствие прелюдии

Читайте также Факторы, которые влияют на либидо или что понижает сексуальное влечение Для девушки важно получать достаточное количество прелюдии. Это и ласки, и поцелуи, и даже объятия. Если мужчины могут пропустить этот этап секса, то для женщин это важный момент, благодаря которому она может и возбудиться, и достичь оргазма.

Секс из-за чувства долга

Поверьте: вы никому ничего не должны. Отношения - это не срок, который необходимо отбыть, исполняя все обязанности. Если вам не хочется секса, то им необязательно заниматься. Поговорите с партнером о том, сколько кому раз нужен секс. Вполне может быть, что вы оба отличаетесь по половой конституции. Соответственно, мужчине может хотеться секса каждый день, а вам - раз в неделю. Однако оба этих фактора не должны обязывать кого-либо из пары делать что-то против своей воли. Иначе ни о каком возбуждении и удовольствии речи быть не может.

Скука

Если в сексе нет разнообразия, то он очень быстро надоест и девушке, и мужчине. Обычно все начинается с отсутствия возбуждения. Девушки идут на секс просто, чтобы не обидеть мужчину. А он - по воле физиологических причин. Но если внести в вашу сексуальную жизнь немного разнообразия, то и возбуждение моментально появится.

Напомним,