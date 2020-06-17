Почему вам не хочется секса в отношениях и как это исправить: ТОП-4 неочевидные причины

17 июня 2020 21:30 Антонина Старовойт
Почему вам не хочется секса в отношениях и как это исправить: ТОП-4 неочевидные причины
Почему вам не хочется секса в отношениях и как это исправить: ТОП-4 неочевидные причины
pixabay.com

Отсутствие желания секса - одна из распространенных проблем как у женщин, так и мужчин.

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Очень часто проблему снижения либидо связывают с проблемами со здоровьем. Однако это не всегда так. Прежде всего это могут быть и психологические аспекты, на которые вы ранее не обращали внимание. 

Длительные отношения 

Если вы уже долгое время находитесь в отношениях, то потеря столь рьяного желания заниматься сексом каждый день - вполне обычная закономерность. Не стоит сразу кидаться претензиями. Просто страсть не живет долго. А вот любовь может длиться куда дольше. Поэтому стоит опирать вашу сексуальную жизнь прежде всего на это светлое чувство, которое далее помогает разжечь страсть. 

Отсутствие прелюдии 

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Для девушки важно получать достаточное количество прелюдии. Это и ласки, и поцелуи, и даже объятия. Если мужчины могут пропустить этот этап секса, то для женщин это важный момент, благодаря которому она может и возбудиться, и достичь оргазма.  

Секс из-за чувства долга

Поверьте: вы никому ничего не должны. Отношения - это не срок, который необходимо отбыть, исполняя все обязанности. Если вам не хочется секса, то им необязательно заниматься. Поговорите с партнером о том, сколько кому раз нужен секс. Вполне может быть, что вы оба отличаетесь по половой конституции. Соответственно, мужчине может хотеться секса каждый день, а вам - раз в неделю. Однако оба этих фактора не должны обязывать кого-либо из пары делать что-то против своей воли. Иначе ни о каком возбуждении и удовольствии речи быть не может.  

Скука

Если в сексе нет разнообразия, то он очень быстро надоест и девушке, и мужчине. Обычно все начинается с отсутствия возбуждения. Девушки идут на секс просто, чтобы не обидеть мужчину. А он - по воле физиологических причин. Но если внести в вашу сексуальную жизнь немного разнообразия, то и возбуждение моментально появится. 
  
Напомним, 

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