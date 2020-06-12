ТОП-4 распространенные ошибки девушек в сексе: вы тоже так делаете

Секс в реальной жизни не идентичен порно. Поэтому, конечно, ошибки неизбежны.

Не говорите о своих желаниях

Предлагаем вам узнать о наиболее распространенных ошибках и курьезах, которые вы точно допускаете во время секса.

Проблема многих партнеров в том, что они молчат о своих желаниях и фантазиях ввиду стыда либо скромности. Поверьте, если ваш мужчина либо женщина говорит, что фантазий у него нет, то он безоговорочно вам врет. Если вы хотите провести умопомрачительную ночь, обязательно поговорите о желаниях друг друга.

Слишком тонко намекаете

Неуверенно себя ведете

Этим грешат в основном женщины. Из-за стереотипизации, будто секс нужен только мужчинам девушкам также сложнее говорить о своих потребностях. Это нормально, если вы также хотите секса. Главное - не играть в угадайку. Мужчины, уж смиритесь, не понимают намеков от слова совсем. Так что это только приведет к проблемам в отношениях, чем страстному сексу.

Ваша неуверенность кроется в ваших движениях. Мужчины быстро считывают и волнение, и робкость. Правда ли вы этого хотите? Ведь неуверенность обычно порождается из комплексов. А чтобы получить оргазм в постели с партнером, вам нужно избавиться от них.

Концентрируетесь на своем теле

И часто в негативном ключе. Советуем вам перестать думать о лишних складках и целлюлите при половом акте. Поверьте, мужчина их видит и так. Но это его более чем устраивает. Иначе бы вы не легли в одну кровать. А вот посторонние мысли не о самом процессе могут также сыграть злую шутку и стать причиной отсутствия удовольствия от секса.

Напомним,