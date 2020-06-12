ТОП-4 распространенные ошибки девушек в сексе: вы тоже так делаете
Секс в реальной жизни не идентичен порно. Поэтому, конечно, ошибки неизбежны.
Не говорите о своих желаниях
Проблема многих партнеров в том, что они молчат о своих желаниях и фантазиях ввиду стыда либо скромности. Поверьте, если ваш мужчина либо женщина говорит, что фантазий у него нет, то он безоговорочно вам врет. Если вы хотите провести умопомрачительную ночь, обязательно поговорите о желаниях друг друга.
Слишком тонко намекаете
Неуверенно себя ведете
Ваша неуверенность кроется в ваших движениях. Мужчины быстро считывают и волнение, и робкость. Правда ли вы этого хотите? Ведь неуверенность обычно порождается из комплексов. А чтобы получить оргазм в постели с партнером, вам нужно избавиться от них.
Концентрируетесь на своем теле
И часто в негативном ключе. Советуем вам перестать думать о лишних складках и целлюлите при половом акте. Поверьте, мужчина их видит и так. Но это его более чем устраивает. Иначе бы вы не легли в одну кровать. А вот посторонние мысли не о самом процессе могут также сыграть злую шутку и стать причиной отсутствия удовольствия от секса.
Напомним,