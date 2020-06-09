Идеальный секс: ТОП-3 универсальные позы, которые доставят удовольствие каждому партнеру
Секс - отличный способ не только хорошо провести время, но и выстроить новый уровень отношений с партнером.
Балансирование
Суть позы баланса заключается в классической миссионерской позе, которая слегка видоизменяется. Начните именно с нее. Затем вы должны приподнять и свести ноги на талии партнера. Прижмитесь к нему плотно бедрами. Кстати, эта поза - отличный вариант для девушек, которые не могут достичь оргазма и нуждаются в дополнительной стимуляции клитора. Мужчины также будут испытывать приятные ощущения из-за высокой степени трения.
Упрощенная собачка
Колыбель
Колыбель - отличный вариант для чувственного и продолжительного секса. Суть этой позы проста. Оба партнера садятся на кровати друг напротив друга. Затем мужчина слегка раздвигает ноги так, чтобы женщина смогла сесть между ними и обхватить ногами партнера. Чтобы вы не упали, кто-то один может опереться о кровать руками. Девушка может начать раскачиваться в члене партнера. При этом она сама может регулировать частоту и интенсивность близости.
Напомним,