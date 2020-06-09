Идеальный секс: ТОП-3 универсальные позы, которые доставят удовольствие каждому партнеру

9 июня 2020 21:00 Антонина Старовойт
Идеальный секс: ТОП-3 универсальные позы, которые доставят удовольствие каждому партнеру
Идеальный секс: ТОП-3 универсальные позы, которые доставят удовольствие каждому партнеру
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Секс - отличный способ не только хорошо провести время, но и выстроить новый уровень отношений с партнером.

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А чтобы сделать это в наилучшем свете, мы рекомендуем обратить внимание на три эффективные позы, которые помогут вам и ему достичь наивысшего пика наслаждения. 

Балансирование 

Суть позы баланса заключается в классической миссионерской позе, которая слегка видоизменяется. Начните именно с нее. Затем вы должны приподнять и свести ноги на талии партнера. Прижмитесь к нему плотно бедрами. Кстати, эта поза - отличный вариант для девушек, которые не могут достичь оргазма и нуждаются в дополнительной стимуляции клитора. Мужчины также будут испытывать приятные ощущения из-за высокой степени трения.  

Упрощенная собачка

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Многим девушкам некомфортно заниматься сексом в позе догги-стайл. Обычно это связано с потерей контакта зрительного и уменьшенной степенью близости. Эта же поза поможет вам сохранить эффект близости. Мужчина должен стоять на полу возле края кровати. Женщина размещается на четвереньках рядом. После того, как мужчина проникнет в нее, женщина должна остаться стоять только на одних коленях. Партнер в свою очередь удерживает ее за счет талии. Это освобождает руки для дополнительных ласк со стороны мужчины и страстных поцелуев, которыми может дополнять секс женщина.  

Колыбель

Колыбель - отличный вариант для чувственного и продолжительного секса. Суть этой позы проста. Оба партнера садятся на кровати друг напротив друга. Затем мужчина слегка раздвигает ноги так, чтобы женщина смогла сесть между ними и обхватить ногами партнера. Чтобы вы не упали, кто-то один может опереться о кровать руками. Девушка может начать раскачиваться в члене партнера. При этом она сама может регулировать частоту и интенсивность близости. 

Напомним, 

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