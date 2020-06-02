Какие ошибки сводят к нулю все занятия спортом: ТОП-4 табу
Спорт должен приносить не только удовольствие, но и результаты. А чтобы сделать их более явными, вам необходимо в первую очередь избавиться от некоторых пагубных привычек.
Игнорировать растяжку
Растяжка значительно улучшает нашу гибкость. Во время тренировок мышцы быстро разогреваются, что помогает им без проблем растянуться. Помимо этого, растяжка - отличный способ избежать возможного травмирования при занятиях спортом. Когда тело более разработка, вероятность повреждения мышц минимальна.
Ждать очень долго, чтобы поесть
Есть протеиновые батончики
В самом протеине ничего плохого нет. Концентрированный белок - отличный выбор для всех, кто занимается спортом на постоянной основе. Вместе с этим протеиновые батончики из продуктовых магазинов чаще всего просто маркетинговый ход. Обычно они не содержат в себе чего-то более, чем большого количества сахара.
Увлекаться разгрузочными днями
При активных занятиях спортом наше тело нуждается в источниках энергии. Еда должна насытить наш организм, чтобы тот продолжал качественно функционировать. Поэтому увлекаться разгрузочными днями не стоит. Особенно в день тренировки. Ведь после спорта вам обязательно нужно съесть белок, чтобы помочь травмированным мышцам.
Напомним,