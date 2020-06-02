Какие ошибки сводят к нулю все занятия спортом: ТОП-4 табу

Спорт должен приносить не только удовольствие, но и результаты. А чтобы сделать их более явными, вам необходимо в первую очередь избавиться от некоторых пагубных привычек.

Игнорировать растяжку

Эффект от занятий спортом очень легко свести на "нет". Чтобы впредь все было хорошо, обязательно искорените следующие привычки.

Растяжка значительно улучшает нашу гибкость. Во время тренировок мышцы быстро разогреваются, что помогает им без проблем растянуться. Помимо этого, растяжка - отличный способ избежать возможного травмирования при занятиях спортом. Когда тело более разработка, вероятность повреждения мышц минимальна.

Ждать очень долго, чтобы поесть

Есть протеиновые батончики

В следующие два часа после тренировки вам обязательно нужно поесть, чтобы восстановить силы. Углеводы насыщают организм новой энергией, а белок восстанавливает мышцы. Диетологи рекомендуют питаться белковыми продуктами в следующие пару часов после занятия. Таким образом вы избежите травмирования мышц и восполните мышечную массу.

В самом протеине ничего плохого нет. Концентрированный белок - отличный выбор для всех, кто занимается спортом на постоянной основе. Вместе с этим протеиновые батончики из продуктовых магазинов чаще всего просто маркетинговый ход. Обычно они не содержат в себе чего-то более, чем большого количества сахара.

Увлекаться разгрузочными днями

При активных занятиях спортом наше тело нуждается в источниках энергии. Еда должна насытить наш организм, чтобы тот продолжал качественно функционировать. Поэтому увлекаться разгрузочными днями не стоит. Особенно в день тренировки. Ведь после спорта вам обязательно нужно съесть белок, чтобы помочь травмированным мышцам.

Напомним,