ТОП-4 причины заниматься сексом утром

Утренний секс имеет множество позитивных моментов.

У вас больше сил

Сексологи недавно выявили сразу пять позитивных моментов, которые делают утренний секс более чувственным и приятным.

Обычно по вечерам ни у кого из вас не остается сил на занятие сексом ввиду напряженного рабочего дня. Именно поэтому достичь полноценного возбуждения практически невозможно. Вместе с тем, почувствовать его намного легче, когда ваша голова не забита какими-то проблемами. Обычно это происходит утром, когда вы оба лежите в комфорте и тепле. Грех не воспользоваться возможностью, правда?

Гормоны более активны

Пробуждение мозга

Это больше относится к мужчине. Дело в том, что в это время суток уровень мужского тестостерона находится на пике. А сексуальное желание достигает всяческих пределов. Благодаря этим фактором мужчина сможет быстрее возбудиться и вам доставить удовольствие.

Многим из нас необходим внешний триггер, который поможет нам окончательно проснуться и активизировать работу мозга. Секс по утрам - отличная возможность плавно войти в рабочий день без стресса и лишней суматохи.

Улучшение интима

Если вы до сих пор считали, что секс - дело только ночное, то утренний секс точно сможет вам подарить новые эмоции и ощущения. Новый уровень близости сможет на время выкинуть вас из вашей же зоны комфорта, а также придать сексуальной жизни большее разнообразие. Кстати, утренний секс необязательно должен быть в постели. Есть еще, к примеру, кухня либо ванная.

Напомним,