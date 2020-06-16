ТОП-4 ошибки в использовании секс-игрушек: вы тоже так делаете

16 июня 2020 21:30 Антонина Старовойт
ТОП-4 ошибки в использовании секс-игрушек: вы тоже так делаете
ТОП-4 ошибки в использовании секс-игрушек: вы тоже так делаете
Pinterest

Многие пары напрасно игнорируют использование секс-игрушек для разнообразия их совместной половой жизни.

Читайте такжеИдеальный секс: ТОП-3 универсальные позы, которые доставят удовольствие каждому партнеру
А те, кто все же позволяют себе такую мелкую шалость, очень часто допускают элементарные ошибки, которые влияют на качество секса и общую удовлетворенность. Предлагаем вам избавиться от подобных ошибок здесь и сейчас. 

Вы не используете лубрикант 

Часто молодые и неопытные пары забывают о волшебном лубриканте, который снижает трение и повышает приятные ощущения. Вместе с тем отказ от смазки может спровоцировать даже появление маленьких трещинок во влагалище. Лучше всего отдать предпочтение лубриканту на водной основе. 

Вы неправильно моете секс-игрушки 

Читайте такжеКак избавиться от эгоизма в сексе и заставить мужчину вас слушать: ТОП-4 совета
Неправильный уход за секс-игрушками может стать причиной развития множества половых заболеваний и инфекций. Обычно в инструкции к каждой игрушке идет инструкция, которая объясняет правила ухода. К примеру, предметы без батарее спокойно можно прокипятить. А вот кожаные изделия лучше очищать при помощи мыла и воды. Если у вас секс-игрушка желейной формы, пользуйтесь ей только с презервативом, поскольку отмывать ее весьма проблематично. 

Вы ошибочно выбираете их

Сначала лучше понять, насколько удобно будет за ней ухаживать. Обязательно перепроверьте ее на наличие стыков и швов. Также при покупке онлайн обязательно прочтите отзывы на вещицу, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Вы не до конца раскрываете их потенциал 

Не стоит использовать секс-игрушку исключительно как средство для разрядки и быстрого оргазма. Конечно, он наступит, но качество и интенсивность не смогут конкурировать с более сильными и мощными волнами, которых вы можете достичь. Проявите креативность. Попробуйте выйти за границы одной зоны для получения удовольствия и поиграться игрушкой с другими частями тела. 

Напомним, 

Облако тегов

секс отношения психология советы

Материалы по теме

Почему вы испытываете боль во время и после секса: ТОП-4 неочевидные причины
ЗОЖ

Почему вы испытываете боль во время и после секса: ТОП-4 неочевидные причины
Тренды 2020: летний макияж на любой вкус
Lifestyle

Тренды 2020: летний макияж на любой вкус
Когда выйдет четвертый сезон Очень странных дел?
События

Когда выйдет четвертый сезон Очень странных дел?
Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Новости

Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото

Популярное на сайте

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
ТОП-5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз

ТОП-5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)
Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №6 - смотреть онлайн

Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №6 - смотреть онлайн
Готовим вместе: Диетические блюда (эфир от 14.06.2020)

Готовим вместе: Диетические блюда (эфир от 14.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK