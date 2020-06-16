ТОП-4 ошибки в использовании секс-игрушек: вы тоже так делаете
Многие пары напрасно игнорируют использование секс-игрушек для разнообразия их совместной половой жизни.
Вы не используете лубрикант
Часто молодые и неопытные пары забывают о волшебном лубриканте, который снижает трение и повышает приятные ощущения. Вместе с тем отказ от смазки может спровоцировать даже появление маленьких трещинок во влагалище. Лучше всего отдать предпочтение лубриканту на водной основе.
Вы неправильно моете секс-игрушки
Вы ошибочно выбираете их
Сначала лучше понять, насколько удобно будет за ней ухаживать. Обязательно перепроверьте ее на наличие стыков и швов. Также при покупке онлайн обязательно прочтите отзывы на вещицу, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Вы не до конца раскрываете их потенциал
Не стоит использовать секс-игрушку исключительно как средство для разрядки и быстрого оргазма. Конечно, он наступит, но качество и интенсивность не смогут конкурировать с более сильными и мощными волнами, которых вы можете достичь. Проявите креативность. Попробуйте выйти за границы одной зоны для получения удовольствия и поиграться игрушкой с другими частями тела.
Напомним,