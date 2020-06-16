ТОП-4 ошибки в использовании секс-игрушек: вы тоже так делаете

Многие пары напрасно игнорируют использование секс-игрушек для разнообразия их совместной половой жизни.

Вы не используете лубрикант

А те, кто все же позволяют себе такую мелкую шалость, очень часто допускают элементарные ошибки , которые влияют на качество секса и общую удовлетворенность. Предлагаем вам избавиться от подобных ошибок здесь и сейчас.

Часто молодые и неопытные пары забывают о волшебном лубриканте, который снижает трение и повышает приятные ощущения. Вместе с тем отказ от смазки может спровоцировать даже появление маленьких трещинок во влагалище. Лучше всего отдать предпочтение лубриканту на водной основе.

Вы неправильно моете секс-игрушки

Вы ошибочно выбираете их

Неправильный уход за секс-игрушками может стать причиной развития множества половых заболеваний и инфекций. Обычно в инструкции к каждой игрушке идет инструкция, которая объясняет правила ухода. К примеру, предметы без батарее спокойно можно прокипятить. А вот кожаные изделия лучше очищать при помощи мыла и воды. Если у вас секс-игрушка желейной формы, пользуйтесь ей только с презервативом, поскольку отмывать ее весьма проблематично.

Сначала лучше понять, насколько удобно будет за ней ухаживать. Обязательно перепроверьте ее на наличие стыков и швов. Также при покупке онлайн обязательно прочтите отзывы на вещицу, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Вы не до конца раскрываете их потенциал

Не стоит использовать секс-игрушку исключительно как средство для разрядки и быстрого оргазма. Конечно, он наступит, но качество и интенсивность не смогут конкурировать с более сильными и мощными волнами, которых вы можете достичь. Проявите креативность. Попробуйте выйти за границы одной зоны для получения удовольствия и поиграться игрушкой с другими частями тела.

Напомним,