ТОП-4 ошибки при оральном сексе: вы тоже так делаете
Оральный секс - важная составляющая вашего секса в целом. Он может быть как основным источником достижения удовольствия, так и частью прелюдии.
Прятать лицо
Не нужно думать, что минет - это что-то постыдное. Оральное ласкание - такой же нормальный способ доставить удовольствие, как и вагинальный секс. Поэтому не стоит стесняться и прятать ваше лицо за волосами. Куда лучше разрешить мужчине наблюдать за вашими движениями.
Молчать
Не получать удовольствие
Тут важно понять, что секс в любой его форме должен приносить удовольствие. Если этого нет, значит, уже происходит насилие. При этом важно осознавать, что ваше удовольствие происходит от удовольствия партнера. И если вы видите, что ему хорошо, то и ваше тело наполняете наслаждением. Такое возможно при теплых, нежных и сильных чувствах.
Не забывайте о других частях тела
Многие девушки почему-то забывают, что ласкать необходимо не только сам член, но и прилегающие к нему территории. К примеру, мошонку. Именно в ней расположено множество чувствительных зон, которые приносят мужчине наиболее удовольствие. Ее можно ласкать как руками, так и ртом.
Напомним,
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