ТОП-4 ошибки при оральном сексе: вы тоже так делаете

23 июня 2020 21:30 Антонина Старовойт
ТОП-4 ошибки при оральном сексе: вы тоже так делаете
ТОП-4 ошибки при оральном сексе: вы тоже так делаете
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Оральный секс - важная составляющая вашего секса в целом. Он может быть как основным источником достижения удовольствия, так и частью прелюдии.

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При этом девушки часто допускают ошибки в оральном сексе, думая, что делают все правильно. Однако, лучше один раз перепроверить и переучиться, чем потом свыкнуться с привычкой делать неправильно. 

Прятать лицо 

Не нужно думать, что минет - это что-то постыдное. Оральное ласкание - такой же нормальный способ доставить удовольствие, как и вагинальный секс. Поэтому не стоит стесняться и прятать ваше лицо за волосами. Куда лучше разрешить мужчине наблюдать за вашими движениями. 

Молчать

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Не стоит молчать и уж сильно сосредотачиваться на минете. Таким образом мужчина будет думать, что для вас это скорее как каторга, которую вы побыстрее хотите отбыть. Поэтому прежде всего дайте партнеру понять, что вам тоже хорошо. Помогут в этом вам стоны и тяжелое дыхание - главные индикаторы удовольствия. 

Не получать удовольствие 

Тут важно понять, что секс в любой его форме должен приносить удовольствие. Если этого нет, значит, уже происходит насилие. При этом важно осознавать, что ваше удовольствие происходит от удовольствия партнера. И если вы видите, что ему хорошо, то и ваше тело наполняете наслаждением. Такое возможно при теплых, нежных и сильных чувствах. 

Не забывайте о других частях тела

Многие девушки почему-то забывают, что ласкать необходимо не только сам член, но и прилегающие к нему территории. К примеру, мошонку. Именно в ней расположено множество чувствительных зон, которые приносят мужчине наиболее удовольствие. Ее можно ласкать как руками, так и ртом. 

Напомним, 

 

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