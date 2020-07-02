Почему в ваших отношениях пропал секс: ТОП-4 неочевидные причины

Отсутствие секса в отношениях можно объяснить сразу целым рядом причин. Но все они сводятся к одному - отсутствию диалога внутри пары.

Секс не приоритет

Причин пропажи секса в отношениях может быть множество. Предлагаем узнать о них больше, чтобы быстро исправить сложившуюся ситуацию.

Вообще, приоритетность секса со времен в длительных отношениях постепенно отходит на второй план. В первую очередь это связано с тем, что паре комфортно не только в постели оголенными. Для них круто проводить время вместе и в других ипостасях. В качестве друзей, союзников, семьи - не только любовников. В таком случае, необходимо просто вернуть в секс былую искру. К примеру, запланировать секс в каком-то месте, где ранее у вас его не было.

Проблемы со здоровьем

Стресс

Снижение либидо - такая же проблема, как и аппендицит, к примеру. Вместе с тем, если такая проблема существует, паре следует просто заняться ее устранением. Не нужно ни в коем случае хранить обиду на партнера за отсутствие эрекции либо желания.

За рамками ваших отношениях у каждого партнера есть жизнь вне его половинки. И в ней, увы, могут случаться и другие потрясения, которые напрямую будут влиять на психику партнера. Опять же, в этой ситуации вы должны быть не палачом, а союзником, который поддержит и станет тихой гаванью для партнера.

Отсутствие инициативы

Тут уже вопрос упирается в характер партнеров. Для некоторых очень принципиально видеть инициативу другого в сексе. Это будет негласным индикатором того, что ваше желание обоюдно. Но оно ведь и так таково, разве нет? Просто теперь вам нужно уступить своим принципам и дать волю истинным желаниям.

Напомним,