Почему в ваших отношениях пропал секс: ТОП-4 неочевидные причины

2 июля 2020 21:30 Антонина Старовойт
Почему в ваших отношениях пропал секс: ТОП-4 неочевидные причины
Почему в ваших отношениях пропал секс: ТОП-4 неочевидные причины
pixabay.com

Отсутствие секса в отношениях можно объяснить сразу целым рядом причин. Но все они сводятся к одному - отсутствию диалога внутри пары.

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Причин пропажи секса в отношениях может быть множество. Предлагаем узнать о них больше, чтобы быстро исправить сложившуюся ситуацию. 

Секс не приоритет 

Вообще, приоритетность секса со времен в длительных отношениях постепенно отходит на второй план. В первую очередь это связано с тем, что паре комфортно не только в постели оголенными. Для них круто проводить время вместе и в других ипостасях. В качестве друзей, союзников, семьи - не только любовников. В таком случае, необходимо просто вернуть в секс былую искру. К примеру, запланировать секс в каком-то месте, где ранее у вас его не было.

Проблемы со здоровьем

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Снижение либидо - такая же проблема, как и аппендицит, к примеру. Вместе с тем, если такая проблема существует, паре следует просто заняться ее устранением. Не нужно ни в коем случае хранить обиду на партнера за отсутствие эрекции либо желания. 

Стресс

За рамками ваших отношениях у каждого партнера есть жизнь вне его половинки. И в ней, увы, могут случаться и другие потрясения, которые напрямую будут влиять на психику партнера. Опять же, в этой ситуации вы должны быть не палачом, а союзником, который поддержит и станет тихой гаванью для партнера. 

Отсутствие инициативы 

Тут уже вопрос упирается в характер партнеров. Для некоторых очень принципиально видеть инициативу другого в сексе. Это будет негласным индикатором того, что ваше желание обоюдно. Но оно ведь и так таково, разве нет? Просто теперь вам нужно уступить своим принципам и дать волю истинным желаниям. 

Напомним, 

 

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