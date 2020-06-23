Как облегчить свою жизнь в жару: проверенные советы
Облегчить жизнь в жару необходимо сразу по нескольким причинам. Во-первых, чтобы избежать тепловой удар. А во-вторых, для лучшего функционирования организма.
Пейте больше воды
А также минимизируйте кофе. Вода помогает активно бороться с обезвоживанием при жаре. Именно поэтому ее необходимо выпивать до 2 литров в день. Важно: при этом вода должна быть комнатной температуры. От кофе же стоит отказаться, поскольку он выводит лишнюю влагу из организма, что приводит к потере жидкости.
Охлаждайте шею
Носите термальную воду
Термальная вода - настоящее спасение в жару. Она не только увлажняет, но еще и освежает кожу. Кстати, главный секрет термальной воды в том, что она никогда не нагревается.
Не употребляйте алкоголь
Хоть многих и тянет выпить какой-либо коктейль, чтобы охладиться, однако делать это вовсе не стоит. Почему? Все дело в том, что алкоголь, как и кофе, приводит к потере влаги нашего организма. А это, в свою очередь, чревато обезвоживанием и отеками.
Ешьте острое
Специи - также отличный помощник при высоких летний температурах. Весь секрет в том, что те стимулируют потоотделение. Однако, при этом специи не повышают внутреннюю температуру тела. Когда жидкость испаряется с поверхности вашего тела, вам становится прохладнее.
Напомним,