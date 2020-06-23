Как облегчить свою жизнь в жару: проверенные советы

Как облегчить свою жизнь в жару: проверенные советы

Облегчить жизнь в жару необходимо сразу по нескольким причинам. Во-первых, чтобы избежать тепловой удар. А во-вторых, для лучшего функционирования организма.

Пейте больше воды

Бороться с жарой сложно, но можно. Главное - делать это правильно и с большим рвением. Предлагаем узнать о главных секретах просто сейчас.

А также минимизируйте кофе. Вода помогает активно бороться с обезвоживанием при жаре. Именно поэтому ее необходимо выпивать до 2 литров в день. Важно: при этом вода должна быть комнатной температуры. От кофе же стоит отказаться, поскольку он выводит лишнюю влагу из организма, что приводит к потере жидкости.

Охлаждайте шею

Носите термальную воду

Наша шея одной из первых активно реагирует на жару. Именно поэтому за ней нужен особый деликатный уход. Вам понадобится распылить на нее воду либо протереть влажной салфеткой.

Термальная вода - настоящее спасение в жару. Она не только увлажняет, но еще и освежает кожу. Кстати, главный секрет термальной воды в том, что она никогда не нагревается.

Не употребляйте алкоголь

Хоть многих и тянет выпить какой-либо коктейль, чтобы охладиться, однако делать это вовсе не стоит. Почему? Все дело в том, что алкоголь, как и кофе, приводит к потере влаги нашего организма. А это, в свою очередь, чревато обезвоживанием и отеками.

Ешьте острое

Специи - также отличный помощник при высоких летний температурах. Весь секрет в том, что те стимулируют потоотделение. Однако, при этом специи не повышают внутреннюю температуру тела. Когда жидкость испаряется с поверхности вашего тела, вам становится прохладнее.

Напомним,