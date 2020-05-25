Какие болезни появляются с приходом тепла: ТОП-5 проблем
Многие очень долго ждали потепления и сопутствующих ему радостей жизни.
Пневмония
Многие ошибочно полагают, что пневмония - заболевание только холодной поры года. На самом же деле, чаще ее можно подцепить именно летом. В это время года наши легкие работают более интенсивно, а значит, риск заболеть повышается.
Бронхит
Ангина
Также летом куда вероятнее заболеть ангиной, чем зимой. Почему это происходит? На самом деле, все очень просто. Вы можете запросто подхватить ангину, если имеет привычку утолять жажду очень холодными напитками либо мороженым.
Гнойные воспаления
Из-за активной работы сальных желез вам стоит тщательнее следить за возможными гнойными заболеваниями. Многие, к примеру, часто сталкиваются с такими проблемами, как: фурункулы и угревые сыпи.
Проблемы с почками
Именно в теплое время года наибольшая нагрузка приходится именно на почки. Летом мы потребляем большое количество жидкости. А почки не всегда успевают выводить воду. Из-за этого в организме повышается количество крови, которая циркулирует в теле. Особенно часто такие проблемы случаются с теми, у кого и так наблюдаются хронические заболевания почек.
Напомним,
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