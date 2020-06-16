Как избавится от мозолей на ногах в летнее время: проверенные советы
Мозоли в летнее время - привычная проблема для многих девушек в жаркий сезон.
Не обувайтесь на целый день
Прежде всего это касается новой обуви из магазина. Конечно, вы хотите похвастаться подружкам обновкой, но не стоит в первый же день обувь новые босоножки, если вы знаете, что ходить придется много. После покупки нужно начинать носить обувь постепенно. Не спешите, а обувайтесь на несколько часов в день. Это поможет избежать проявления мозолей.
Используйте дезодорант для ног
Приобретите гелевые вставки
Этот вариант - отличный способ избежать активного проявления мозолей на ваших ногах. Принцип работы вставок прост. Их нужно приклеить на внутреннюю поверхность задней части ног для смягчения трения. Также вы можете использовать карандаш в стике от мозолей. Такое средство нужно использовать для обработки мест, на которых появляются мозоли.
Напомним,