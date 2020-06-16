Как избавится от мозолей на ногах в летнее время: проверенные советы

16 июня 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как избавится от мозолей на ногах в летнее время: проверенные советы
Как избавится от мозолей на ногах в летнее время: проверенные советы
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Мозоли в летнее время - привычная проблема для многих девушек в жаркий сезон.

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Обычно вместе с мозолями женский пол может также видеть на ногах покраснения и различные водянки. Это возникает при неправильном подборе обуви в летний сезон и ошибочном уходе за ногами. Предлагаем вам узнать, как избежать проблемы еще до ее появления. 

Не обувайтесь на целый день 

Прежде всего это касается новой обуви из магазина. Конечно, вы хотите похвастаться подружкам обновкой, но не стоит в первый же день обувь новые босоножки, если вы знаете, что ходить придется много. После покупки нужно начинать носить обувь постепенно. Не спешите, а обувайтесь на несколько часов в день. Это поможет избежать проявления мозолей. 

Используйте дезодорант для ног

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Из-за повышенной влажности ваших ног на них начинают быстро проявляться мозоли. Единственный выход для улучшения ситуации - использование влагопоглащающих средств для ваших ступней. Также чтобы уменьшить трение кожи о ткань, нанесите вазелин на места, подверженные натиранию кожи.

Приобретите гелевые вставки 

Этот вариант - отличный способ избежать активного проявления мозолей на ваших ногах. Принцип работы вставок прост. Их нужно приклеить на внутреннюю поверхность задней части ног для смягчения трения. Также вы можете использовать карандаш в стике от мозолей. Такое средство нужно использовать для обработки мест, на которых появляются мозоли. 

Напомним, 

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