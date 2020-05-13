ТОП-5 вещей, которые не стоит надевать этим летом

Хотите покорить всех изысканным чувством стиля? Тогда обязательно откажитесь от следующих вещей этим летом.

Велосипедки

Сегодня мы расскажем, какие вещи из вашего гардероба давно пора отправить в самый дальний шкаф. Все равно в ближайшее время они вам точно не понадобятся.

Все помнят этот тренд? Сейчас они уже давно отжили свое. Но если все же они у вас остались в гардеробе, можете смело переквалифицировать их в разряд спортивной одежды для фитнеса или бега. А вот выбрать бермуды из структурированной ткани - то, что нужно в этом сезоне. Они отлично будут сочетаться с укороченными топами, пиджаками оверсайз и базовыми футболками.

Короткие шорты

Бриджи

Короткие шорты уже давно вышли из моды. Особенно, если они еще и рванные. Конечно, на море вы можете себе позволить такой смелый эксперимент. Но в городе мы рекомендуем остановить свой выбор на чем-то более скромном. К примеру, более длинных шортах с высокой талией и вязаными топами либо яркими футболками.

Бриджи уже давно пора выбросить из вашего гардероба навсегда. В ближайшие несколько сезонов они точно не вернутся к нам в повседневную носку. Дизайнеры так и не смогли видоизменить этот элемент гардероба, поэтому он по-прежнему выглядит как привет из 90-х. К счастью, альтернатива бриджам есть. Смело выбирайте свободные шорты, бермуды и струящиеся кюлоты.

Заколки с жемчугом

Заколки с жемчугом уже давно стали главным антитрендом из-за большого ажиотажа вокруг них. Перестаньте выбирать по несколько массивных заколок и крепить ими пряди волос с двух сторон. Это уже тоже постепенно превращается в дурной тон. А вот если вы хотите вписаться в модные каноны, обратите внимание на ободки для волос. Они отлично подчеркнут ваш образ.

Юбка-плиссе

Особенно, если речь идет о длине чуть выше колена. Подобные модели смотрятся очень дешево и еще более неопрятно. Вместо нее отдайте предпочтение юбкам, которые выглядят более структурировано, а главное - имеют пояс из идентичной ткани. Помимо этого, откажитесь от цветочных принтов на юбке - они еще более дешевят образ.

Напомним,