ТОП-5 вещей, которые не стоит надевать этим летом

13 мая 2020 11:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 вещей, которые не стоит надевать этим летом
ТОП-5 вещей, которые не стоит надевать этим летом
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Хотите покорить всех изысканным чувством стиля? Тогда обязательно откажитесь от следующих вещей этим летом.

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Сегодня мы расскажем, какие вещи из вашего гардероба давно пора отправить в самый дальний шкаф. Все равно в ближайшее время они вам точно не понадобятся. 

Велосипедки 

Все помнят этот тренд? Сейчас они уже давно отжили свое. Но если все же они у вас остались в гардеробе, можете смело переквалифицировать их в разряд спортивной одежды для фитнеса или бега. А вот выбрать бермуды из структурированной ткани - то, что нужно в этом сезоне. Они отлично будут сочетаться с укороченными топами, пиджаками оверсайз и базовыми футболками. 

Короткие шорты 

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Короткие шорты уже давно вышли из моды. Особенно, если они еще и рванные. Конечно, на море вы можете себе позволить такой смелый эксперимент. Но в городе мы рекомендуем остановить свой выбор на чем-то более скромном. К примеру, более длинных шортах с высокой талией и вязаными топами либо яркими футболками.  

Бриджи

Бриджи уже давно пора выбросить из вашего гардероба навсегда. В ближайшие несколько сезонов они точно не вернутся к нам в повседневную носку. Дизайнеры так и не смогли видоизменить этот элемент гардероба, поэтому он по-прежнему выглядит как привет из 90-х. К счастью, альтернатива бриджам есть. Смело выбирайте свободные шорты, бермуды и струящиеся кюлоты. 

Заколки с жемчугом 

Заколки с жемчугом уже давно стали главным антитрендом из-за большого ажиотажа вокруг них. Перестаньте выбирать по несколько массивных заколок и крепить ими пряди волос с двух сторон. Это уже тоже постепенно превращается в дурной тон. А вот если вы хотите вписаться в модные каноны, обратите внимание на ободки для волос. Они отлично подчеркнут ваш образ.

Юбка-плиссе

Особенно, если речь идет о длине чуть выше колена. Подобные модели смотрятся очень  дешево и еще более неопрятно. Вместо нее отдайте предпочтение юбкам, которые выглядят более структурировано, а главное - имеют пояс из идентичной ткани. Помимо этого, откажитесь от цветочных принтов на юбке - они еще более дешевят образ. 

Напомним, 

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