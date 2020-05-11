Какие вещи должны быть в гардеробе каждой девушки: ТОП-5 базовых единиц

Мода и ее тенденции имеют свойство очень быстро сменять одна другую.

Пальто

Чтобы избежать постоянной смены гардероба и больших денежных трат, мы советуем вам присмотреться к пяти базовым вещам, которые разнообразят любой образ.

В вопросе верхней одежды лучше никогда не дешевить. Именно поэтому мы советуем обратить свое внимание на такой элемент в гардеробе, как пальто правильного кроя. К примеру, оно может быть двубортным или на одной пуговице, но главное здесь – длина и цвет. Выбирайте всегда длину миди, так как длинное пальто может срезать ваш рост. Из оттенков лучше всего отдавать предпочтение нейтральным оттенкам: беж, черный, белый, серый или темно-зеленый.

Однотонный свитер

Лодочки

Откажитесь от узоров и различных расцветок, которые редко сочетаются друг с другом, в пользу минимализма. Отдавать предпочтение можно как холодным цветам (синий, черный, бутылочный и фиолетовый), так и теплым (желтый, персиковый, розовый). Также не останавливайтесь только на базовом свитере. В идеале добавьте в свой гардероб несколько единиц в одном цвете.

И конечно, в нейтральных цветах. Правильно подобранная форма туфель поможет вам подчеркнуть изгибы щиколоток и удлинить визуально ногу. Выбирайте цвет туфлей исходя из событий в вашей жизни. К примеру, черный и бежевый подойдет для повседневной носки. А вот белый либо красный отлично разнообразит ваш образ для свидания либо дискотеки.

Белая рубашка

Абсолютный мастхэв для гардероба всех модниц. Обязательно присмотритесь к рубашкам оверсайз в белом цвете. Она отлично подойдет для любого образа, повода и даже настроения. Также оверсайз поможет скрыть недостатки в фигуре. Не упустите возможности приобрести вечный элемент вашего гардероба.

Джинсы по фигуре

Джинсы - универсальный вариант в вашем гардеробе, который спасет вас в любой ситуации. Выбирайте фасон, который будет подчеркивать вашу фигуру и убирать недостатки. К примеру, джинсы клеш подойдут девушкам, которые мечтают удлинить визуально ноги и скрыть пару лишних килограммов.

Напомним,