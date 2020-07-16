Болгария открыла границы для украинцев: придется ли сдавать тест и ехать на обсервацию?

16 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Болгария открыла границы для украинцев: придется ли сдавать тест и ехать на обсервацию?
Болгария открыла границы для украинцев: придется ли сдавать тест и ехать на обсервацию?
pixabay.com

Власти Болгарии включили Украину в список стран, гражданам которой разрешено пересекать границу.

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С 16 июля украинцам разрешили пересекать границы Болгарии, соответствующее положение прописано в указе Министерства здравоохранения Болгарии №РД-01-405.

Кроме того, отдыхать в Болгарии уже разрешено гражданам ЕС, Шенгенской зоны, туристам из Великобритании, Алжира, Канады, Австралии, Грузии, Новой Зеландии.

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Туристам, которые выберут Болгарию для отдыха, не придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус или предъявлять на границе справку о проверке, освобождаются туристы и от обязательной 14-дневной обсервации.

Болгария открыла границы для украинцев: придется ли сдавать тест и ехать на обсервацию? / pixabay.com

Фактически Болгария сняла все ограничения, которые были введены из-за пандемии.

Однако, напомним, что с 9 июля Болгария находится в так называемой красной зоне. Это означает, что туристы, которые вернулись из этой страны в Украину, обязаны пройти обсервацию длительностью две недели и сдать ПЦР-тест.  

Напомним,

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