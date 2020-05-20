Как изменится порядок путешествий после пандемии: ТОП-3 важных фактора
Пандемия не просто не оставит своих следов в туризме - она существенно изменит всю его философию.
Уступки туристам
Теперь туроператоры и отели будут охотнее идти гостям на уступки. Ведь их будет уже далеко не такое большое количество, как ранее. Большинство отелей просто сейчас начинают вводить режим гибкого бронирования. Это значит, что бронь без штрафа можно отменить в любой удобный для вас момент не позднее, чем за 24 часа до заселения. Также сетевые отели разработали и сделали свой подход к гостям-участникам программ лояльности еще более приятным. Теперь философия отеля такова: "все для гостя - лишь бы он у нас был". Это не может не приносить туристам дополнительные приятные моменты, ради которых они и отправляются в путешествие.
Максимальная стерильность
Изоляция в стиле luxury
Не все туристы успели улететь в свои родные страны. Некоторые застряли в других точках мира. Уже сейчас отели идут таким путешественникам на уступки и без дополнительной платы улучшают им номер для проживания. В дальнейшем система изолированных номеров будет становиться все более популярной, а хостелы постепенно умрут. Теперь у людей есть две альтернативы, как не тревожиться за вероятность подхватить опасный вирус: либо снимать квартиру через популярные сайты для бронирования, либо ехать в отель. Хостелу, увы, места тут не будет.
Напомним,