Еще одна страна разрешила Украине въезд на территорию: список государств для путешествий пополнился

С 16 июля украинцам будет разрешено влетать на территорию Болгарии.

При этом путешественникам не нужно будет предъявлять тест на COVID-19, а также проходить 14-дневную изоляцию в стенах дома.

О таком решении сообщил министр здравоохранения Болгарии.

Министерство страны заявило, что тест на ПЦР не требуют от граждан, которые прилетают из стран ЕС. Исключение составляют такие страны, как: Швеция, Португалия, Великобритания, а также Северная Ирландия. Также гражданам Шенгенской зоны нет необходимости проходить ПЦР тест. Сюда входит и Украина.

Однако, для остальных же правительство Болгарии будет спрашивать документы, которые подтверждают отрицательный результат теста на COVID-19. При этом он должен быть сделан не менее, чем за 72 часа до въезда на территорию.

Сербия

Албания

Северная Македония

Египет

Турция

Афганистан

Мексика

Черногория

Болгария

Ранее Венгрия заявила об ужесточении правил въезда на свои территории. Для украинцев она также закрыла свои границы. В то же время Египет и Албания готовятся покинуть "красную" зону и перейти в "зеленую". Украинцы же могут летать уже в следующие страны без каких-либо ограничений:

Напомним,