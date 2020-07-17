Еще одна страна разрешила Украине въезд на территорию: список государств для путешествий пополнился
С 16 июля украинцам будет разрешено влетать на территорию Болгарии.
О таком решении сообщил министр здравоохранения Болгарии.
Министерство страны заявило, что тест на ПЦР не требуют от граждан, которые прилетают из стран ЕС. Исключение составляют такие страны, как: Швеция, Португалия, Великобритания, а также Северная Ирландия. Также гражданам Шенгенской зоны нет необходимости проходить ПЦР тест. Сюда входит и Украина.
Однако, для остальных же правительство Болгарии будет спрашивать документы, которые подтверждают отрицательный результат теста на COVID-19. При этом он должен быть сделан не менее, чем за 72 часа до въезда на территорию.
- Сербия
- Албания
- Северная Македония
- Египет
- Турция
- Афганистан
- Мексика
- Черногория
- Болгария
Напомним,