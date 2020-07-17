Еще одна страна разрешила Украине въезд на территорию: список государств для путешествий пополнился

17 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Еще одна страна разрешила Украине въезд на территорию: список государств для путешествий пополнился
Еще одна страна разрешила Украине въезд на территорию: список государств для путешествий пополнился
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С 16 июля украинцам будет разрешено влетать на территорию Болгарии.

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При этом путешественникам не нужно будет предъявлять тест на COVID-19, а также проходить 14-дневную изоляцию в стенах дома. 

О таком решении сообщил министр здравоохранения Болгарии. 

Министерство страны заявило, что тест на ПЦР не требуют от граждан, которые прилетают из стран ЕС. Исключение составляют такие страны, как: Швеция, Португалия, Великобритания, а также Северная Ирландия. Также гражданам Шенгенской зоны нет необходимости проходить ПЦР тест. Сюда входит и Украина.

Однако, для остальных же правительство Болгарии будет спрашивать документы, которые подтверждают отрицательный результат теста на COVID-19. При этом он должен быть сделан не менее, чем за 72 часа до въезда на территорию. 

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Ранее Венгрия заявила об ужесточении правил въезда на свои территории. Для украинцев она также закрыла свои границы. В то же время Египет и Албания готовятся покинуть "красную" зону и перейти в "зеленую". Украинцы же могут летать уже в следующие страны без каких-либо ограничений:  

  • Сербия
  • Албания
  • Северная Македония
  • Египет
  • Турция
  • Афганистан
  • Мексика
  • Черногория
  • Болгария 

Напомним, 

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