Куда можно полететь украинцам с 15 июля: список стран пополнился
С 15 июля список стран, в которые украинцы могут свободно влететь, пополнился еще двумя государствами.
Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Правила въезда в страны
Официально въехать на территорию страны можно исключительно через аэропорт столицы Ливана - Бейрута. На контроле украинец должен предъявить негативный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за четыре дня до прилета. Также в аэропорту пассажиру сделают еще один тест, но его стоимость уже будет включена в стоимость билета. Не стоит забывать о карантинных мерах: в стране действует масочный режим.
Ранее Украина открыла авиасообщение с еще 23 странами:
Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди и Сейшельские острова.
Напомним,