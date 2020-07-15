Куда можно полететь украинцам с 15 июля: список стран пополнился

15 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
Куда можно полететь украинцам с 15 июля: список стран пополнился
Куда можно полететь украинцам с 15 июля: список стран пополнился
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С 15 июля список стран, в которые украинцы могут свободно влететь, пополнился еще двумя государствами.

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С 15 июля Украина откроет авиасообщение с еще двумя странами возле Карибского моря - Ливаном и Багамскими островами. 

Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Правила въезда в страны 

Официально въехать на территорию страны можно исключительно через аэропорт столицы Ливана - Бейрута. На контроле украинец должен предъявить негативный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за четыре дня до прилета. Также в аэропорту пассажиру сделают еще один тест, но его стоимость уже будет включена в стоимость билета. Не стоит забывать о карантинных мерах: в стране действует масочный режим.

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Прежде чем отправиться на Багамские острова путешественникам необходимо взять разрешение в туристическом агентстве Багамских островов. В аэропорту страны пассажиру необходимо показать опять же негативный тест на Covid-19. Он может быть сделан не менее, чем за 10 дней до прибытия. На остротах также действует масочный режим и социальная дистанция. 

Ранее Украина открыла авиасообщение с еще 23 странами: 

Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди и Сейшельские острова. 

Напомним, 

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