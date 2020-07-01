Какие страны открыли границы для украинцев: список стран

Министерство инфраструктуры рассказало о списке стран, которые открыли границы для Украины. Границы Евросоюза, к сожалению, остаются закрытыми.

Турция;

Египет;

Албания;

Хорватия;

Черногория.

Среди стран, готовых принять украинцев на отдых , оказались следующие:

При этом отдых будет сопрягаться с некоторыми ограничениями. К примеру, после поездки в Египет украинец должен пройти 14-дневную самоизоляцию, поскольку. страна находиться в "красной" зоне списка МОЗ.

В Хорватию разрешено лететь только при наличии подтвержденного бронирования отеля либо гостевой квартиры. Черногория же требует от украинцев отрицательный ПЦР-тест на наличие COVID-19, сделанный не более, чем за 48 часов до вылета.

Ранее государство заявило, что в страны ЕС украинцы могут въехать только при наличии удостоверения дипломата либо рабочих/учебных контрактов, разрежающих проживать в Евросоюзе. Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине границы может открыть Грузия.

Напомним,