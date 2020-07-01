Какие страны открыли границы для украинцев: список стран
Министерство инфраструктуры рассказало о списке стран, которые открыли границы для Украины. Границы Евросоюза, к сожалению, остаются закрытыми.
- Турция;
- Египет;
- Албания;
- Хорватия;
- Черногория.
В Хорватию разрешено лететь только при наличии подтвержденного бронирования отеля либо гостевой квартиры. Черногория же требует от украинцев отрицательный ПЦР-тест на наличие COVID-19, сделанный не более, чем за 48 часов до вылета.
Ранее государство заявило, что в страны ЕС украинцы могут въехать только при наличии удостоверения дипломата либо рабочих/учебных контрактов, разрежающих проживать в Евросоюзе. Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине границы может открыть Грузия.
Напомним,