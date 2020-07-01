Какие страны открыли границы для украинцев: список стран

1 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Какие страны открыли границы для украинцев: список стран
Какие страны открыли границы для украинцев: список стран
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Министерство инфраструктуры рассказало о списке стран, которые открыли границы для Украины. Границы Евросоюза, к сожалению, остаются закрытыми.

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Среди стран, готовых принять украинцев на отдых, оказались следующие: 

  • Турция;
  • Египет;
  • Албания;
  • Хорватия;
  • Черногория.

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При этом отдых будет сопрягаться с некоторыми ограничениями. К примеру, после поездки в Египет украинец должен пройти 14-дневную самоизоляцию, поскольку. страна находиться в "красной" зоне списка МОЗ. 

В Хорватию разрешено лететь только при наличии подтвержденного бронирования отеля либо гостевой квартиры. Черногория же требует от украинцев отрицательный ПЦР-тест на наличие COVID-19, сделанный не более, чем за 48 часов до вылета.

Ранее государство заявило, что в страны ЕС украинцы могут въехать только при наличии удостоверения дипломата либо рабочих/учебных контрактов, разрежающих проживать в Евросоюзе. Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине границы может открыть Грузия.

Напомним, 

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