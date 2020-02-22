Карпатский рейнджер: почему съемки детектива были на грани срыва?

24 февраля в 20:30 на канале 2+2 премьера экшн-детектива «Карпатский рейнджер», который частично снимали в Карпатах.

Лето, свежий воздух, неимоверная природа, казалось бы, работать в таких условиях – просто мечта. Но на самом деле, украинские горы стали для команды непростым испытанием.

Самые сложные трюковые сцены чаще всего снимали возле обрывов, а также на скалах и крутых дорогах в Карпатах. И, несмотря на то, что все проходило под пристальным вниманием профессионалов, актеры каждый день рисковали во время съемок экшн-сцен. Кстати, всего в проекте приняли участие более 30 каскадеров, а также дублеры и инструкторы по единоборствам и стрельбе.

Актриса Дарья Плахтий сыграла эмоциональную и решительную помощницу рейнджера, которая справляться с работой не хуже своих коллег мужчин. В кадре девушка должна была гонять на байке, лазить по скалам и стрелять из разного оружия. Но уже в первые съемочные дни актриса на байке потеряла координацию, и чуть не наехала на камеру, поэтому позже в подобных сценах ее заменили дублеры.

«Для мене особисто складностей у Карпатах не було. Чисте повітря, улюблені гори, літо. А знімальному процесу часто шкодила погода: то дощ, то сонце. Через це групі доводилось багато чекати і втрачати золотий час. До трюкових фінтів з байком, скелелазінням і так далі мене не підпускали - берегли; це робили дублери, тому складність полягала тільки у точності відіграшу. Але всякі бійки, стрілянини я робила сама. Таке я люблю».

Съемочному процессу также противостояла стихия. Из-за сильных ливней в Карпатах съемку приходилось постоянно прерывать, а группа могла ждать по 5-6 часов, чтобы продолжить работу.

«Хотя график съемок был составлен задолго до командировки в Карпаты, нам приходилось постоянно его корректировать, ведь на месте мы столкнулись с тем, что предугадать погоду было просто невозможно. В один момент светит солнце, а уже через минуту – тучи и начинается ливень. В таких условиях в горной местности мы не могли продолжать работу, ведь это в первую очередь риски для съемочной группы. Поэтому приходилось подстраивать свою работу под прихоти природы», – рассказывает креативный продюсер сериала Дмитрий Сафановский.

Прямо на площадке Артемию Егорову пришлось преодолеть свой главный страх – перед лошадьми. На предыдущем проекте актер слетел с жеребца на огромной скорости, и после этого даже зарекался никогда не сниматься на коне. Сможет ли актер справиться с эмоциями – было вопросом до первого съемочного дня.

«Зритель должен видеть героя, а то, что происходит в его голове, кому это интересно? Поэтому берешь свои страхи в кулак, сжимаешь и скачешь по обрыву. Хотя признаюсь, я не экстремал. Абсолютно не люблю это дело», – поведал Артемий Егоров.

Но однажды произошел случай, который никто не мог спрогнозировать. У проезжавшей возле съемочной группы грузовой машины взорвалось колесо. Воздух из шины поднял камни и куски асфальта, которые попали в администратора и второго режиссера. К счастью, все закончилось хорошо, они не пострадали и вернулись на площадку.

«Карпатский рейнджер» — с понедельника по четверг в 20:30 на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA.