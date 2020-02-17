Карпатский рейнджер: новый экшн-детектив в цифрах
24 февраля в 20:30 на телеканале 2+2 состоится премьера детективного сериала «Карпатский рейнджер».
В главных ролях: Артемий Егоров, Дмитрий Сова, Дарья Єгоркина, Дарья Плахтий, Остап Ступка, Валерий Астахов, Константин Корецкий, Алексей Смолка, Геннадий Попенко, Слава Красовская и другие.
TV.UA заглянул на площадку сериала и разузнал, как проходили съемки первого украиноязычного экшн-детектива.
1 принципиальный и честный канадец украинского происхождения Пол Гордийчак прибывает на свою историческую родину в качестве инструктора программы «Украинский шериф». Трагические события приводят принципиального и честного Пола в прикарпатский городок Нагура, где он становиться шерифом и сталкивается с реалиями приграничной жизни.
12 кг пришлось набрать главному актеру сериала Артемию Егорову для съемок в детективе. Чтобы выглядеть, как настоящий герой, Егоров два месяца усиленно тренировался, прошел курс восточных единоборств, стрельбы из пистолета и экстремального вождения, а также поборол страх перед лошадьми.
30 профессиональных каскадеров работали над проектом. В самых сложных трюковых и боевых сценах также участвовали дублеры.
10 экипажей конной полиции, 10 полицейских кроссоверов, а также вертолет Нацгвардии Украины были задействованы в сцене окончания программы «Украинский шериф». Эпизод снимали на полигоне, предоставленном Министерством внутренних дел Украины.
Напомним,