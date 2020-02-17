Карпатский рейнджер: новый экшн-детектив в цифрах

Эксклюзив 17 февраля 2020 23:00 Юлия Крутиева
Карпатский рейнджер: новый экшн-детектив в цифрах
Артемий Егоров, Дарья Егоркина, Дарья Плахтий и Дмитрий Сова
пресс-служба канала 2+2

24 февраля в 20:30 на телеканале 2+2 состоится премьера детективного сериала «Карпатский рейнджер».

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Сериал «Карпатский рейнджер» о расследованиях штаб-сержанта канадской конной полиции Пола Гордийчака, который по стечению обстоятельств оказывается в небольшом приграничном городке и становится здесь шерифом.  

В главных ролях: Артемий Егоров, Дмитрий Сова, Дарья Єгоркина, Дарья Плахтий, Остап Ступка, Валерий Астахов, Константин Корецкий, Алексей Смолка, Геннадий Попенко, Слава Красовская и другие.   

TV.UA заглянул на площадку сериала и разузнал, как проходили съемки первого украиноязычного экшн-детектива.  

1 принципиальный и честный канадец украинского происхождения Пол Гордийчак прибывает на свою историческую родину в качестве инструктора программы «Украинский шериф». Трагические события приводят принципиального и честного Пола в прикарпатский городок Нагура, где он становиться шерифом и сталкивается с реалиями приграничной жизни. 

Артемий Егоров / пресс-служба канала 2+2
24 серии шериф Гордийчак вместе с напарником Степаном, помощницей Мирославой и авантюрным врачом Екатериной будут противостоять «дикому Западу» Украины. 

12 кг пришлось набрать главному актеру сериала Артемию Егорову для съемок в детективе. Чтобы выглядеть, как настоящий герой, Егоров два месяца усиленно тренировался, прошел курс восточных единоборств, стрельбы из пистолета и экстремального вождения, а также поборол страх перед лошадьми.

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Более 600 километров преодолела команда «Карпатского рейнджера», чтобы добраться из Киева до Ивано-Франковска, где проходили съемки натурных сцен. Остальные эпизоды снимали на нескольких локациях в Киеве и Киевской области.  
  
30 профессиональных каскадеров работали над проектом. В самых сложных трюковых и боевых сценах также участвовали дублеры.  

Каскадер / пресс-служба канала 2+2
17 дублей снимали сцену похорон в Карпатах одного из героев сериала. Чтобы сохранить местные обычаи, в съемку привлекли оркестр и гуцулов, играющих на трембитах.    
   
10 экипажей конной полиции, 10 полицейских кроссоверов, а также вертолет Нацгвардии Украины были задействованы в сцене окончания программы «Украинский шериф». Эпизод снимали на полигоне, предоставленном Министерством внутренних дел Украины.

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Свой 30 день рождения отпраздновала актриса Дарья Егоркина прямо на съемочной площадке «Карпатского рейнджера». Дмитрию Сове также посчастливилось встретить свое 36-летие на съемках проекта. 

Артемий Егоров и Дарья Егоркина / пресс-служба канала 2+2
А сколько преступлений удастся раскрыть ловкому шерифу Полу Гордийчаку на службе в прикарпатском городке – узнайте 24 февраля на телеканале 2+2 в новом экшн-детективе «Карпатский рейнджер». 

Напомним, 

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