Карпатский рейнджер: новый экшн-детектив в цифрах

24 февраля в 20:30 на телеканале 2+2 состоится премьера детективного сериала «Карпатский рейнджер».

Сериал «Карпатский рейнджер» о расследованиях штаб-сержанта канадской конной полиции Пола Гордийчака, который по стечению обстоятельств оказывается в небольшом приграничном городке и становится здесь шерифом.

В главных ролях: Артемий Егоров, Дмитрий Сова, Дарья Єгоркина, Дарья Плахтий, Остап Ступка, Валерий Астахов, Константин Корецкий, Алексей Смолка, Геннадий Попенко, Слава Красовская и другие.

TV.UA заглянул на площадку сериала и разузнал, как проходили съемки первого украиноязычного экшн-детектива.

1 принципиальный и честный канадец украинского происхождения Пол Гордийчак прибывает на свою историческую родину в качестве инструктора программы «Украинский шериф». Трагические события приводят принципиального и честного Пола в прикарпатский городок Нагура, где он становиться шерифом и сталкивается с реалиями приграничной жизни.

Артемий Егоров / пресс-служба канала 2+2

шериф Гордийчак вместе с напарником Степаном, помощницей Мирославой и авантюрным врачом Екатериной будут противостоять «дикому Западу» Украины.

12 кг пришлось набрать главному актеру сериала Артемию Егорову для съемок в детективе. Чтобы выглядеть, как настоящий герой, Егоров два месяца усиленно тренировался, прошел курс восточных единоборств, стрельбы из пистолета и экстремального вождения, а также поборол страх перед лошадьми.

Болеепреодолела команда «Карпатского рейнджера», чтобы добраться из Киева до Ивано-Франковска, где проходили съемки натурных сцен. Остальные эпизоды снимали на нескольких локациях в Киеве и Киевской области.работали над проектом. В самых сложных трюковых и боевых сценах также участвовали дублеры.

Каскадер / пресс-служба канала 2+2

снимали сцену похорон в Карпатах одного из героев сериала. Чтобы сохранить местные обычаи, в съемку привлекли оркестр и гуцулов, играющих на трембитах., а также вертолет Нацгвардии Украины были задействованы в сцене окончания программы «Украинский шериф». Эпизод снимали на полигоне, предоставленном Министерством внутренних дел Украины.

Свойотпраздновала актриса Дарья Егоркина прямо на съемочной площадке «Карпатского рейнджера». Дмитрию Сове также посчастливилось встретить свое 36-летие на съемках проекта.

Артемий Егоров и Дарья Егоркина / пресс-служба канала 2+2

А сколько преступлений удастся раскрыть ловкому шерифу Полу Гордийчаку на службе в прикарпатском городке – узнайте 24 февраля на телеканале 2+2 в новом экшн-детективе «Карпатский рейнджер».

Напомним,