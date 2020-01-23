Карпатский рейнджер: стала известна дата премьеры экшн-детектива на канале 2+2
24 февраля, в 20:30, на канале 2+2 состоится долгожданная премьера первого украиноязычного экшн-детектива «Карпатский рейнджер».
В ролях: Артемий Егоров, Дмитрий Сова, Дарья Егоркина, Дарья Плахтий, Остап Ступка, Валерий Астахов, Константин Корецкий, Алексей Смолка, Геннадий Попенко, Анатолий Зиновенко, Слава Красовская и другие.
«Наш «Карпатский рейнджер» – это не просто детектив, для меня это приключенческий детектив. Приключение в его классическом понимании, которое ассоциируется с опасностью, неожиданными поворотами, авантюрными выходками, непростыми любовными линиями, – комментирует Артемий Егоров. – Съемки сериала, как и подготовка к нему, были безумно насыщенными. Даже несмотря на то, что это не первый мой детектив, я не ожидал, что будет так много экшена. Ежедневно мы снимали драки и погони, а в горной местности это делать не так просто».
«Съемки были похожи на крутой боевик. Мы снимали погони на автомобилях с патрульными, конечно же, под наблюдением профессионалов. Вместе с Дарьей Плахтий стреляли в кадре из пулемета Второй мировой войны, у коллег было много сцен со сложными трюками. Я вообще люблю все, что связано с экстримом, а тут еще и все это в Карпатах. Даже несмотря на то, что постоянные ливни меняли наши планы и нам приходилось ждать, потому что снимать экшен-сцены в горах в такую погоду опасно, было очень атмосферно. Надеюсь, что зрители смогут почувствовать тот драйв и уникальную энергетику Карпат, на фоне которых разворачивается непростая детективная линия нашего сериала», – отмечает Дарья Егоркина.
В самой масштабной сцене детектива, которую снимали на полигоне, предоставленном Министерством внутренних дел Украины, были задействованы 10 экипажей конной полиции, 10 полицейских кроссоверов, а также вертолет Нацгвардии Украины.