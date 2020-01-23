Карпатский рейнджер: стала известна дата премьеры экшн-детектива на канале 2+2

24 февраля, в 20:30, на канале 2+2 состоится долгожданная премьера первого украиноязычного экшн-детектива «Карпатский рейнджер».

«Карпатский рейнджер» – это 24-серийный детективный сериал про честного, принципиального и преданного своему делу штаб-сержанта канадской конной полиции украинского происхождения Пола Гордийчака, который прибывает в Западную Украину в качестве инструктора программы «Украинский шериф». После завершения обучения штаб-сержант оказывается в эпицентре страшных событий - киллер, который должен его убить, случайно попадает в будущего шерифа городка Нагура... У Гордийчака не остается выбора, кроме как принять предложение и временно стать шерифом Нагуры, чтобы найти убийцу. Но совсем скоро канадец понимает, что спокойный и живописный городок у подножия Карпат, которым на первый взгляд выглядит Нагура, является настоящим центром преступности. Здесь процветает контрабанда, незаконная вырубка лесов, коррупция и криминальные разборки. В месте, где годами всем руководили бандиты, принципиальный шериф – нежеланный «гость», которого пытаются устранить. Поэтому Пол всегда начеку, ведь неизвестно, от кого ждать смертельной пули. Противостоять «дикому Западу» Украины рейнджер будет вместе с напарником Степаном, помощницей Мирославой и своенравным врачом Екатериной.

В ролях: Артемий Егоров, Дмитрий Сова, Дарья Егоркина, Дарья Плахтий, Остап Ступка, Валерий Астахов, Константин Корецкий, Алексей Смолка, Геннадий Попенко, Анатолий Зиновенко, Слава Красовская и другие.

«Наш «Карпатский рейнджер» – это не просто детектив, для меня это приключенческий детектив. Приключение в его классическом понимании, которое ассоциируется с опасностью, неожиданными поворотами, авантюрными выходками, непростыми любовными линиями, – комментирует Артемий Егоров. – Съемки сериала, как и подготовка к нему, были безумно насыщенными. Даже несмотря на то, что это не первый мой детектив, я не ожидал, что будет так много экшена. Ежедневно мы снимали драки и погони, а в горной местности это делать не так просто».

Съемки сериала «Карпатский рейнджер» длились полгода на нескольких основных локациях в Киеве и области. Однако все натурные сцены сериала снимали в Карпатах – Рахове, Микуличине, Яремче и др. Кроме того, в съемках боевых сцен, эпизодов с погонями на авто и лошадях приняли участие более 30 профессиональных каскадеров и дублеры, а в массовых сценах детектива снялись также жители прикарпатских поселков.

«Съемки были похожи на крутой боевик. Мы снимали погони на автомобилях с патрульными, конечно же, под наблюдением профессионалов. Вместе с Дарьей Плахтий стреляли в кадре из пулемета Второй мировой войны, у коллег было много сцен со сложными трюками. Я вообще люблю все, что связано с экстримом, а тут еще и все это в Карпатах. Даже несмотря на то, что постоянные ливни меняли наши планы и нам приходилось ждать, потому что снимать экшен-сцены в горах в такую ​​погоду опасно, было очень атмосферно. Надеюсь, что зрители смогут почувствовать тот драйв и уникальную энергетику Карпат, на фоне которых разворачивается непростая детективная линия нашего сериала», – отмечает Дарья Егоркина.

В самой масштабной сцене детектива, которую снимали на полигоне, предоставленном Министерством внутренних дел Украины, были задействованы 10 экипажей конной полиции, 10 полицейских кроссоверов, а также вертолет Нацгвардии Украины.