Украина обновила список стран красной зоны: куда теперь лететь
Еженедельно МОЗ делает обновление по спискам стран для выезда на отдых из Украины.
Путешественники, которые едут в страну красной зоны, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию либо сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
На сайте министерства обозначили, что список стран «красной» зоны теперь имеет следующий вид Албания, Болгария и Румыния. По состоянию на 27 июля в списке около 60 стран, в том числе США, Израиль, Черногория, Молдова, Франция, Бельгия, Беларусь, Россия и Португалия. Ранее сообщалось, что Украина тоже входит в «красную» зону.
Также можно пройти самостоятельно за свой счет ПЦР-тест на отрицательный результат коронавируса.
Если путешественник возвращается из зеленой зоны, самоизоляция не нужна. Сейчас показатель стран "красной зон" составляет 55 заболевших на 100 тысяч населения. Ранее сообщалось, что в Украине адаптивный карантин продлили до 31 августа.
Напомним,