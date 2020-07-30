Украина обновила список стран красной зоны: куда теперь лететь

30 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Украина обновила список стран красной зоны: куда теперь лететь
Украина обновила список стран красной зоны: куда теперь лететь
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Еженедельно МОЗ делает обновление по спискам стран для выезда на отдых из Украины.

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27 июля МОЗ опубликовало обновленный список, в котором убрали одну страну. 
Путешественники, которые едут в страну красной зоны, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию либо сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. 

На сайте министерства обозначили, что список стран «красной» зоны теперь имеет следующий вид Албания, Болгария и Румыния. По состоянию на 27 июля в списке около 60 стран, в том числе США, Израиль, Черногория, Молдова, Франция, Бельгия, Беларусь, Россия и Португалия. Ранее сообщалось, что Украина тоже входит в «красную» зону. 

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К странам "зеленой" зоны относятся Чехия, Польша, Египет, Турция, Хорватия, Грузия, Нидерланды, Канада, Италия, Индия а также основные государства. По прибытию из стран красной зоны украинские путешественники обязаны пройти обсервацию дома. 

Также можно пройти самостоятельно за свой счет ПЦР-тест на отрицательный результат коронавируса.

Если путешественник возвращается из зеленой зоны, самоизоляция не нужна. Сейчас показатель стран "красной зон" составляет 55 заболевших на 100 тысяч населения. Ранее сообщалось, что в Украине адаптивный карантин продлили до 31 августа. 

Напомним, 

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