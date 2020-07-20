Какие новые страны попали в "зеленый" список для путешествий из Украины: список стран

20 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
Какие новые страны попали в
Какие новые страны попали в "зеленый" список для путешествий из Украины: список стран
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Ситуация с международным авиасообщением ежедневно колеблется в ту либо иную сторону. Министерство добавило в "зеленую" зону сразу 9 новых стран.

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Министерство здравоохранения повысило порог активных больных с 40 до 55 на 100 тысяч населения. Сразу после этого оно огласило обновленный список стран "зеленой зоны", к которой присоединилось сразу 9 новых стран: Это Албания, Болгария, Румыния, Сербия, Чехия, Египет и другие. 

Об этом на брифинге заявил Максим Степанов, министр здравоохранения. 

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Суть "зеленой зоны" заключается в том, что украинцам по прибытию дом не нужно проходить двухнедельную изоляцию. Также путешественники из Украины могут отправиться в такие экзотичные, но по-своему интересные страны, как: Суринам, Бангладеш и Гвинея-Бисау. 

Также министр заявил о разделении стран на 2 зоны. Они будут варьироваться исходя из количества активных случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения. Красная зона вмещает более 55 активных случаев на 100 тысяч населения. Зеленая - те, у кого 55 либо менее зафиксированных случаев заболевания. 

Въезд на территорию ЕС для украинцев до сих пор остается запрещенным. Покупка билетов не дает разрешения находиться на границе чужого государства. На территорию ЕС могут въехать только следующие группы особ:

  • студенты, у которых есть учебная виза;
  • украинцы, которые путешествуют транзитом через ЕС;
  • моряки;
  • медики;
  • сезонные работники и студенты;

Уже сейчас украинцы могут поехать в следующие страны без прохождения двухнедельной изоляции: 

  • Болгария
  • Хорватия
  • Турция
  • Албания 
  • Египет
  • Мальдивы
  • ОАЭ 

Напомним, 

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