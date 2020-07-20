Какие новые страны попали в "зеленый" список для путешествий из Украины: список стран
Ситуация с международным авиасообщением ежедневно колеблется в ту либо иную сторону. Министерство добавило в "зеленую" зону сразу 9 новых стран.
Об этом на брифинге заявил Максим Степанов, министр здравоохранения.
Также министр заявил о разделении стран на 2 зоны. Они будут варьироваться исходя из количества активных случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения. Красная зона вмещает более 55 активных случаев на 100 тысяч населения. Зеленая - те, у кого 55 либо менее зафиксированных случаев заболевания.
Въезд на территорию ЕС для украинцев до сих пор остается запрещенным. Покупка билетов не дает разрешения находиться на границе чужого государства. На территорию ЕС могут въехать только следующие группы особ:
- студенты, у которых есть учебная виза;
- украинцы, которые путешествуют транзитом через ЕС;
- моряки;
- медики;
- сезонные работники и студенты;
Уже сейчас украинцы могут поехать в следующие страны без прохождения двухнедельной изоляции:
- Болгария
- Хорватия
- Турция
- Албания
- Египет
- Мальдивы
- ОАЭ
Напомним,