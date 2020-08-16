Как пережить расставание и начать новую жизнь: ТОП-3 способа
Расставание – это всегда большое эмоциональное потрясение для каждой из сторон пары.
Уберите вещи с видных мест
Те, которые вам напоминают о вас как о паре. Это важно, поскольку частое напоминание о партнере будет постоянно бередить ваши душевые раны. А так вы сможете войти в новую жизнь без того старого багажа. Не упустите этот шанс.
Не отказывайте себе в свободе
Не бойтесь ходить на свидания
Свидание еще не обязывает вас к каким-либо последующим шагам. Вам ничего не мешает просто поужинать вместе с человеком, который может быть симпатичным для вас. Вас ничего не сковывает даже провести с ним. Вы свободны, как уже говорилось ранее, и в этом весь кайф жизни одинокой девушки.
Напомним,