Как пережить расставание и начать новую жизнь: ТОП-3 способа

Расставание – это всегда большое эмоциональное потрясение для каждой из сторон пары.

Уберите вещи с видных мест

Однако, есть и хорошие стороны у этого. Вы можете без зазрения совести начать жизнь с чистого листа. Осталось только правильно пережить наиболее критичный период. И вот как это сделать.

Те, которые вам напоминают о вас как о паре. Это важно, поскольку частое напоминание о партнере будет постоянно бередить ваши душевые раны. А так вы сможете войти в новую жизнь без того старого багажа. Не упустите этот шанс.

Не отказывайте себе в свободе

Не бойтесь ходить на свидания

На расставании жизнь не закончилась. Это важно помнить, чтобы двигаться вперед. Не закрывайтесь внутри себя. Обязательно будьте открыты для новых опытов в вашей жизни: событий, людей, эмоций. Хотите погулять в клубе – вперед. Вас никто не держит за руки. Теперь вы точно свободны.

Свидание еще не обязывает вас к каким-либо последующим шагам. Вам ничего не мешает просто поужинать вместе с человеком, который может быть симпатичным для вас. Вас ничего не сковывает даже провести с ним. Вы свободны, как уже говорилось ранее, и в этом весь кайф жизни одинокой девушки.

Напомним,