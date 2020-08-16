Как пережить расставание и начать новую жизнь: ТОП-3 способа

16 августа 2020 14:30 Антонина Старовойт
Как пережить расставание и начать новую жизнь: ТОП-3 способа
Как пережить расставание и начать новую жизнь: ТОП-3 способа
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Расставание – это всегда большое эмоциональное потрясение для каждой из сторон пары.

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Однако, есть и хорошие стороны у этого. Вы можете без зазрения совести начать жизнь с чистого листа. Осталось только правильно пережить наиболее критичный период. И вот как это сделать. 

Уберите вещи с видных мест

Те, которые вам напоминают о вас как о паре. Это важно, поскольку частое напоминание о партнере будет постоянно бередить ваши душевые раны. А так вы сможете войти в новую жизнь без того старого багажа. Не упустите этот шанс. 

Не отказывайте себе в свободе 

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На расставании жизнь не закончилась. Это важно помнить, чтобы двигаться вперед. Не закрывайтесь внутри себя. Обязательно будьте открыты для новых опытов в вашей жизни: событий, людей, эмоций. Хотите погулять в клубе – вперед. Вас никто не держит за руки. Теперь вы точно свободны. 

Не бойтесь ходить на свидания 

Свидание еще не обязывает вас к каким-либо последующим шагам. Вам ничего не мешает просто поужинать вместе с человеком, который может быть симпатичным для вас. Вас ничего не сковывает даже провести с ним. Вы свободны, как уже говорилось ранее, и в этом весь кайф жизни одинокой девушки. 

Напомним, 

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