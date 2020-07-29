Ленивый секс: какие позы в сексе подойдут для отдыха
Секс - сам по себе отличный способ отдохнуть и провести время с пользой. А вот будет этот отдых активным либо пассивным уже зависит от выбора вами поз.
Ложки
В этой позе многие партнеры любят даже засыпать вместе. Она же отлично подойдет и для утреннего секса, когда хочется чего-то более нежного. Здесь особых усилий прикладывать не нужно. Достаточно просто партнеру войти в вас сзади. А другой рукой можно стимулировать грудь либо клитор. Отлично, не правда ли?
Лицом к лицу
Наездница сидя
Поза наездницы - отличный вариант для девушки, которой трудно получить оргазм в миссионерской позе либо догги-стайл. Она предполагает еще более тесный контакт с мужчиной, а также контроль девушки за степенью глубины проникновения. Такая поза хоть и не обещает отдых, как на курорте, но и особо напрягаться вам не придется. Особенно, если мужчина еще подогнет ноги в коленях.
Боковая 69
Любители орального секса точно оценят прелесть этой позы. Она поможет вам чувствовать себя более комфортно, а также расслабиться без зазрения совести.
Напомним,