Ленивый секс: какие позы в сексе подойдут для отдыха

29 июля 2020 21:00 Антонина Старовойт
Ленивый секс: какие позы в сексе подойдут для отдыха
Ленивый секс: какие позы в сексе подойдут для отдыха
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Секс - сам по себе отличный способ отдохнуть и провести время с пользой. А вот будет этот отдых активным либо пассивным уже зависит от выбора вами поз.

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Предлагаем узнать, какие телодвижения принесут вам удовольствие , а вместе с тем и помогут вам отдохнуть после тяжелого рабочего дня. 

Ложки 

В этой позе многие партнеры любят даже засыпать вместе. Она же отлично подойдет и для утреннего секса, когда хочется чего-то более нежного. Здесь особых усилий прикладывать не нужно. Достаточно просто партнеру войти в вас сзади. А другой рукой можно стимулировать грудь либо клитор. Отлично, не правда ли?

Лицом к лицу 

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Видоизмененная на 180 градусов поза ложек. Поворачивайтесь друг к другу лицом и практикуйте не только физическую, но и эмоциональную близость. Психологи доказали, что пара, которая смотрит друг другу в глаза во время секса выстраивает более тесный контакт между собой. 

Наездница сидя

Поза наездницы - отличный вариант для девушки, которой трудно получить оргазм в миссионерской позе либо догги-стайл. Она предполагает еще более тесный контакт с мужчиной, а также контроль девушки за степенью глубины проникновения. Такая поза хоть и не обещает отдых, как на курорте, но и особо напрягаться вам не придется. Особенно, если мужчина еще подогнет ноги в коленях. 

Боковая 69 

Любители орального секса точно оценят прелесть этой позы. Она поможет вам чувствовать себя более комфортно, а также расслабиться без зазрения совести. 

Напомним, 

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