Ленивый секс: какие позы в сексе подойдут для отдыха

Секс - сам по себе отличный способ отдохнуть и провести время с пользой. А вот будет этот отдых активным либо пассивным уже зависит от выбора вами поз.

Ложки

Предлагаем узнать, какие телодвижения принесут вам удовольствие , а вместе с тем и помогут вам отдохнуть после тяжелого рабочего дня.

В этой позе многие партнеры любят даже засыпать вместе. Она же отлично подойдет и для утреннего секса, когда хочется чего-то более нежного. Здесь особых усилий прикладывать не нужно. Достаточно просто партнеру войти в вас сзади. А другой рукой можно стимулировать грудь либо клитор. Отлично, не правда ли?

Лицом к лицу

Наездница сидя

Видоизмененная на 180 градусов поза ложек. Поворачивайтесь друг к другу лицом и практикуйте не только физическую, но и эмоциональную близость. Психологи доказали, что пара, которая смотрит друг другу в глаза во время секса выстраивает более тесный контакт между собой.

Поза наездницы - отличный вариант для девушки, которой трудно получить оргазм в миссионерской позе либо догги-стайл. Она предполагает еще более тесный контакт с мужчиной, а также контроль девушки за степенью глубины проникновения. Такая поза хоть и не обещает отдых, как на курорте, но и особо напрягаться вам не придется. Особенно, если мужчина еще подогнет ноги в коленях.

Боковая 69

Любители орального секса точно оценят прелесть этой позы. Она поможет вам чувствовать себя более комфортно, а также расслабиться без зазрения совести.

Напомним,