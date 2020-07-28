Как решиться на сексуальные эксперименты в постели: ТОП-4 совета

28 июля 2020 21:00 Антонина Старовойт
Как решиться на сексуальные эксперименты в постели: ТОП-4 совета
Как решиться на сексуальные эксперименты в постели: ТОП-4 совета
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Секс - отличный способ раскрепоститься и одновременно слиться воедино со своим партнером. Однако, он не терпит рутины, поэтому не забывайте экспериментировать с позами и местами.

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К сожалению, далеко не все в одно мгновение могут переодеться в костюм сексуальной кошечки либо решиться на более пикантную позу. И вот на этом этапе нужно провести работу над собой, своими мыслями и убеждениями. 

Поговорите с партнером 

Если инициатива попробовать что-то новое принадлежит ему, проговорите все детали. Вы не должны чувствовать себя дискомофортно. А это можно исправить только лишь путем постоянных разговоров, проб и ошибок. Будьте честны с партнером и говорите, что для вас в порядке допустимого, а от чего вы хотите отказаться. 

Посмотрите на себя другими глазами

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Часто отказ от экспериментов постели объясняется неуверенностью девушки в себе. Чтобы избавиться от этого неприятного чувства, попробуйте выполнить следующее упражнение. Разденьтесь догола и встаньте перед зеркалом. Внимательно рассматривайте каждую часть вашего тела и говорите, что вы красивая (потому что так и есть!). Затем попробуйте написать на листе А4 все ваши сильные и любимые качества. Наверняка, после этого возвращаться к вопросу обсуждения новых поз будет проще. 

Знайте сами, чего хотите 

Партнер сможет удовлетворить вас только тогда, когда вы сами будете понимать, чего вам хочется. Для этого нужно уметь самостоятельно взаимодействовать со своим телом. Речь сейчас идет именно о мастурбации. Для многих девушек неприятно говорить о таких интимных вещах, однако никто не отрицает того факта, что эта активность присутствует в жизни каждой. Решиться на эксперимент с партнером = решиться на эксперимент сначала самостоятельно. Поэтому не бойтесь познавать себя и свое тело. 

Посмотрите вместе эротику

Хотите найти источник вдохновения для новых поз и мест - смотрите эротическое кино. Оно не только подскажет пару идей, но вместе с тем еще и возбудит. Поэтому часть прелюдии уже будет по умолчанию выполнена. 

Напомним, 

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