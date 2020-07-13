Как улучшить миссионерскую позу и придать вам больше наслаждения: ТОП-3 совета

Как улучшить миссионерскую позу и придать вам больше наслаждения: ТОП-3 совета

Миссионерская поза - классика в сексуальной жизни пары.

Измените темп

Очень часто многие неопытные любовники отдают предпочтение именно ей, поскольку та не требует физической подготовки, а также может дать мужчине абсолютное право на управление ситуацией. Предлагаем узнать, как разнообразить эту весьма сдержанную позу и придать ей больше огня.

Темп, на самом деле, решает множество вопросов, касающихся интима. А вот миссионерская поза - отличный вариант для того, чтобы слегка сбавить обороты и сосредоточиться не на скорости, а на внутренних ощущениях. Особенно важно это для девушки, поскольку чем медленнее будут движения, тем острее та сможет ощущать присутствие мужчины в себе.

Попробуйте глубокое проникновение

Поза кобры

Очень мало поз могут обеспечить такое глубокое проникновение, как миссионерская. А чтобы сделать его еще более чувственным, подложите подушку под бедра девушки. Это поможет создать еще более удачный угол для пикантного проникновения.

Отличие этой позы от миссионерской минимальное - бедра партнера должны быть расположены выше ваших. При проникновении мужчина должен поднять бедра на выпрямленных руках - это поможет создать трение с клитором. Долго придаваться страстям в этой позе трудно, но какое-то время доставлять удовольствие она точно сможет. Чтобы добавить пикантности, попросите его делать круговые вращения бедрами для лучшей стимуляции.

Напомним,