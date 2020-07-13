Как улучшить миссионерскую позу и придать вам больше наслаждения: ТОП-3 совета
Миссионерская поза - классика в сексуальной жизни пары.
Измените темп
Темп, на самом деле, решает множество вопросов, касающихся интима. А вот миссионерская поза - отличный вариант для того, чтобы слегка сбавить обороты и сосредоточиться не на скорости, а на внутренних ощущениях. Особенно важно это для девушки, поскольку чем медленнее будут движения, тем острее та сможет ощущать присутствие мужчины в себе.
Попробуйте глубокое проникновение
Поза кобры
Отличие этой позы от миссионерской минимальное - бедра партнера должны быть расположены выше ваших. При проникновении мужчина должен поднять бедра на выпрямленных руках - это поможет создать трение с клитором. Долго придаваться страстям в этой позе трудно, но какое-то время доставлять удовольствие она точно сможет. Чтобы добавить пикантности, попросите его делать круговые вращения бедрами для лучшей стимуляции.
Напомним,