Как улучшить миссионерскую позу и придать вам больше наслаждения: ТОП-3 совета

13 июля 2020 21:30 Антонина Старовойт
Как улучшить миссионерскую позу и придать вам больше наслаждения: ТОП-3 совета
Как улучшить миссионерскую позу и придать вам больше наслаждения: ТОП-3 совета
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Миссионерская поза - классика в сексуальной жизни пары.

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Очень часто многие неопытные любовники отдают предпочтение именно ей, поскольку та не требует физической подготовки, а также может дать мужчине абсолютное право на управление ситуацией. Предлагаем узнать, как разнообразить эту весьма сдержанную позу и придать ей больше огня. 

Измените темп 

Темп, на самом деле, решает множество вопросов, касающихся интима. А вот миссионерская поза - отличный вариант для того, чтобы слегка сбавить обороты и сосредоточиться не на скорости, а на внутренних ощущениях. Особенно важно это для девушки, поскольку чем медленнее будут движения, тем острее та сможет ощущать присутствие мужчины в себе. 

Попробуйте глубокое проникновение 

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Очень мало поз могут обеспечить такое глубокое проникновение, как миссионерская. А чтобы сделать его еще более чувственным, подложите подушку под бедра девушки. Это поможет создать еще более удачный угол для пикантного проникновения. 

Поза кобры 

Отличие этой позы от миссионерской минимальное - бедра партнера должны быть расположены выше ваших. При проникновении мужчина должен поднять бедра на выпрямленных руках - это поможет создать трение с клитором. Долго придаваться страстям в этой позе трудно, но какое-то время доставлять удовольствие она точно сможет. Чтобы добавить пикантности, попросите его делать круговые вращения бедрами для лучшей стимуляции. 

Напомним, 

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