Как сделать ваш секс действительно незабываемым: короткие, но эффективные советы

7 июля 2020 21:30 Антонина Старовойт
Как сделать ваш секс действительно незабываемым: короткие, но эффективные советы
Как сделать ваш секс действительно незабываемым: короткие, но эффективные советы
burst.shopify.com

Секс - отличная возможность рассказать о ваших чувствах и проявить эмоции путем слияния двух тел.

Читайте такжеТОП-4 причины заниматься сексом утром
Любой интим - отличная возможность дать волю вашей настоящей сущности и сделать его незабываемым. Предлагаем воспользоваться простыми советами, чтобы доставить удовольствие друг другу. 

Прелюдия

Для девушки особенно важна прелюдия, если вы хотите оба достичь оргазма. А в здоровых отношениях оба партнера этого действительно хотят. Для девушки особенно важны оральные ласки. Они помогут расслабиться, а также задать правильное настроение для дальнейшего секса. 

Лубрикант 

Читайте такжеКакие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку
Отсутствие естественной смазки не должно становиться проблемой для отсутствия секса в ваших отношениях. Лучше всего заранее подготовить лубрикант и поставить его на видное место. Важно. Не нужно намазывать им влагалище девушки. Лубрикант больше предназначен для головки члена мужчины.
 

Секс в темноте

Секс в темноте - отличная возможность раскрыть ваши внутренние инстинкты и дать волю всем желаниям. К тому же, многие девушки сочтут кромешную темноту за возможность полностью раскрепоститься, чтобы мужчина не видел лишних складочек на ее теле. 

Чередуйте темп 

Слишком быстро и слишком медленно - равносильно плохо. Пробуйте чередовать темпы в зависимости от степени возбуждения. Если мужчина чувствует, что скоро придет к логическому завершению, пускай замедляет темп - это поможет начать контролировать эрекцию и близость к оргазму. 

Напомним, 

Облако тегов

секс отношения психология советы

Материалы по теме

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, который годится ей в отцы
Новости

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, который годится ей в отцы
Как сшить сумку-шоппер для дома: инструкция пошагово
Полезные советы

Как сшить сумку-шоппер для дома: инструкция пошагово
Как понять, что пора уволиться с работы: ТОП-4 главных признака
Психология

Как понять, что пора уволиться с работы: ТОП-4 главных признака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
Какие страны открыли границы для украинцев: список стран

Какие страны открыли границы для украинцев: список стран

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK