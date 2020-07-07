Как сделать ваш секс действительно незабываемым: короткие, но эффективные советы
Секс - отличная возможность рассказать о ваших чувствах и проявить эмоции путем слияния двух тел.
Прелюдия
Для девушки особенно важна прелюдия, если вы хотите оба достичь оргазма. А в здоровых отношениях оба партнера этого действительно хотят. Для девушки особенно важны оральные ласки. Они помогут расслабиться, а также задать правильное настроение для дальнейшего секса.
Лубрикант
Секс в темноте
Секс в темноте - отличная возможность раскрыть ваши внутренние инстинкты и дать волю всем желаниям. К тому же, многие девушки сочтут кромешную темноту за возможность полностью раскрепоститься, чтобы мужчина не видел лишних складочек на ее теле.
Чередуйте темп
Слишком быстро и слишком медленно - равносильно плохо. Пробуйте чередовать темпы в зависимости от степени возбуждения. Если мужчина чувствует, что скоро придет к логическому завершению, пускай замедляет темп - это поможет начать контролировать эрекцию и близость к оргазму.
Напомним,