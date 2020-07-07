Как сделать ваш секс действительно незабываемым: короткие, но эффективные советы

Как сделать ваш секс действительно незабываемым: короткие, но эффективные советы

Секс - отличная возможность рассказать о ваших чувствах и проявить эмоции путем слияния двух тел.

Прелюдия

Любой интим - отличная возможность дать волю вашей настоящей сущности и сделать его незабываемым. Предлагаем воспользоваться простыми советами, чтобы доставить удовольствие друг другу.

Для девушки особенно важна прелюдия, если вы хотите оба достичь оргазма. А в здоровых отношениях оба партнера этого действительно хотят. Для девушки особенно важны оральные ласки. Они помогут расслабиться, а также задать правильное настроение для дальнейшего секса.

Лубрикант

Секс в темноте

Отсутствие естественной смазки не должно становиться проблемой для отсутствия секса в ваших отношениях. Лучше всего заранее подготовить лубрикант и поставить его на видное место. Важно. Не нужно намазывать им влагалище девушки. Лубрикант больше предназначен для головки члена мужчины.

Секс в темноте - отличная возможность раскрыть ваши внутренние инстинкты и дать волю всем желаниям. К тому же, многие девушки сочтут кромешную темноту за возможность полностью раскрепоститься, чтобы мужчина не видел лишних складочек на ее теле.

Чередуйте темп

Слишком быстро и слишком медленно - равносильно плохо. Пробуйте чередовать темпы в зависимости от степени возбуждения. Если мужчина чувствует, что скоро придет к логическому завершению, пускай замедляет темп - это поможет начать контролировать эрекцию и близость к оргазму.

Напомним,