Секс в воде: как правильно к нему подготовиться и стоит ли практиковать

Секс в воде: как правильно к нему подготовиться и стоит ли практиковать

Секс в воде - уровень близости уже для продвинутой пары, которая готова к экспериментам в их личной жизни.

Возьмите смазку

Важно понимать: секс в воде может быть достаточно рискованным развлечением, поскольку в различных водоемах содержатся бактерии. Однако, если вы готовы к экспериментам, не отказывайте себе в удовольствии. Просто возьмите на заметку следующие правила.

Будьте готовы к тому, что вода смывает естественную смазку. Поэтому нужно заранее подготовиться и купить лубрикант на масляной основе. Также минус секса в воде - отсутствие понимания для мужчины возбуждена девушка либо нет.

Нужен ли презерватив?

Возьмите антибактериальное средство

Конечно, в идеале он необходим, поскольку для женщин секс в воде более опасен. Особенно, если в ее влагалище есть микротрещинки. В таком случае, она может не только испытать неприятные ощущения, но и занести вовнутрь инфекцию. В воде надеть презерватив невозможно, поэтому секс в водоемах может быть только незащищенным.

Если уж вам очень нравится идея секса в воде, возьмите антибактериальное средство, которое бы помогло вам хотя бы минимальное дезинфицировать тело.

А может, не надо?

Если рассматривать все плюсы и минусы секса в воде, то можно скорее склониться к тому, что такая связь больше опасна, чем приятна. Особенно, для девушек. К примеру, а озерах, прудах и других пресных водоемах живут водяные птицы, которые являются основными разносчиками различных заболеваний. Так что после одной такой ночи девушка может проснуться с целым букетом инфекционных заболеваний.

Напомним,