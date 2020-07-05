Секс в воде: как правильно к нему подготовиться и стоит ли практиковать
Секс в воде - уровень близости уже для продвинутой пары, которая готова к экспериментам в их личной жизни.
Возьмите смазку
Будьте готовы к тому, что вода смывает естественную смазку. Поэтому нужно заранее подготовиться и купить лубрикант на масляной основе. Также минус секса в воде - отсутствие понимания для мужчины возбуждена девушка либо нет.
Нужен ли презерватив?
Возьмите антибактериальное средство
Если уж вам очень нравится идея секса в воде, возьмите антибактериальное средство, которое бы помогло вам хотя бы минимальное дезинфицировать тело.
А может, не надо?
Если рассматривать все плюсы и минусы секса в воде, то можно скорее склониться к тому, что такая связь больше опасна, чем приятна. Особенно, для девушек. К примеру, а озерах, прудах и других пресных водоемах живут водяные птицы, которые являются основными разносчиками различных заболеваний. Так что после одной такой ночи девушка может проснуться с целым букетом инфекционных заболеваний.
Напомним,