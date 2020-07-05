Секс в воде: как правильно к нему подготовиться и стоит ли практиковать

5 июля 2020 14:30 Антонина Старовойт
Секс в воде: как правильно к нему подготовиться и стоит ли практиковать
Секс в воде: как правильно к нему подготовиться и стоит ли практиковать
pixabay.com

Секс в воде - уровень близости уже для продвинутой пары, которая готова к экспериментам в их личной жизни.

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Важно понимать: секс в воде может быть достаточно рискованным развлечением, поскольку в различных водоемах содержатся бактерии. Однако, если вы готовы к экспериментам, не отказывайте себе в удовольствии. Просто возьмите на заметку следующие правила. 

Возьмите смазку

Будьте готовы к тому, что вода смывает естественную смазку. Поэтому нужно заранее подготовиться и купить лубрикант на масляной основе. Также минус секса в воде - отсутствие понимания для мужчины возбуждена девушка либо нет. 

Нужен ли презерватив?

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Конечно, в идеале он необходим, поскольку для женщин секс в воде более опасен. Особенно, если в ее влагалище есть микротрещинки. В таком случае, она может не только испытать неприятные ощущения, но и занести вовнутрь инфекцию. В воде надеть презерватив невозможно, поэтому секс в водоемах может быть только незащищенным. 

Возьмите антибактериальное средство 

Если уж вам очень нравится идея секса в воде, возьмите антибактериальное средство, которое бы помогло вам хотя бы минимальное дезинфицировать тело. 

А может, не надо?

Если рассматривать все плюсы и минусы секса в воде, то можно скорее склониться к тому, что такая связь больше опасна, чем приятна. Особенно, для девушек. К примеру, а озерах, прудах и других пресных водоемах живут водяные птицы, которые являются основными разносчиками различных заболеваний. Так что после одной такой ночи девушка может проснуться с целым букетом инфекционных заболеваний. 

Напомним, 

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