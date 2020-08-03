ТОП-4 признака, что вы неосознанно избегаете отношений
Отношения для многих желанны, но некоторые неосознанно их отстраняются.
Вы хотите быть сильно независимой
И, в общем-то, это не так уж и плохо. За исключением только лишь того, что чрезмерно сильные девушки отпугивают мужчин. Для них такие типы часто оказываются неподъемной ношей, которую нести они не сильно хотят.
Вы уделяете время всему, кроме отношений
У вас нет эмоций
Отношения не могут существовать без эмоциональной составляющей. Эту аксиому важно запомнить прежде всего до того, как вы вступите с кем-то в связь. Вы должны быть равносильными участниками этого союза. Поэтому важно уделять время этому вопросу и работать над вашими эмоциями.
У вас есть миллион причин, чтобы не пойти на свидание
Вам плохо, у вас дела, вы побелеете и все такое прочее. Решите честно для себя: что вам нужно в данный момент. Отношения не могут появиться сами из ниоткуда, если вы не будете прилагать для них усилий. А вот свидание - как раз и есть той возможностью, которая может вас приблизить к женскому счастью.
Напомним,