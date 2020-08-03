ТОП-4 признака, что вы неосознанно избегаете отношений

3 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
ТОП-4 признака, что вы неосознанно избегаете отношений
ТОП-4 признака, что вы неосознанно избегаете отношений
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Отношения для многих желанны, но некоторые неосознанно их отстраняются.

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Это может быть связано с негативным ранее опытом, который теперь диктует девушке, что делать, а что нет. Чтобы понять, действительно ли у вас есть такая фобия, сверьтесь со следующими пунктами.

Вы хотите быть сильно независимой 

И, в общем-то, это не так уж и плохо. За исключением только лишь того, что чрезмерно сильные девушки отпугивают мужчин. Для них такие типы часто оказываются неподъемной ношей, которую нести они не сильно хотят.

Вы уделяете время всему, кроме отношений

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Такая модель поведения тоже не несет в себе ничего криминального. Только если у вас нет желания действительно найти вашего партнера. В противном случае, вам придется его очень долго выискивать на различных курсах и кружках.

У вас нет эмоций

Отношения не могут существовать без эмоциональной составляющей. Эту аксиому важно запомнить прежде всего до того, как вы вступите с кем-то в связь. Вы должны быть равносильными участниками этого союза. Поэтому важно уделять время этому вопросу и работать над вашими эмоциями.

У вас есть миллион причин, чтобы не пойти на свидание

Вам плохо, у вас дела, вы побелеете и все такое прочее. Решите честно для себя: что вам нужно в данный момент. Отношения не могут появиться сами из ниоткуда, если вы не будете прилагать для них усилий. А вот свидание - как раз и есть той возможностью, которая может вас приблизить к женскому счастью.

Напомним,

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