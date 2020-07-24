ТОП-4 признака, что в ваших отношениях не все гладко
В любых отношениях бывают весьма непростые периоды, когда пары предстают перед выбором: продолжать их и двигаться дальше либо заканчивать и идти своей дорогой.
Вы избегаете общества друг друга
Вы не хотите проводить время вместе, как раньше. Обычно это возникает из-за отсутствия комфорта друг с другом. Такой период может наблюдаться только в тех парах, где изначально отношения могли быть завязаны на другом. К примеру, если ваша связь построена исключительно на сексе, то и дальнейшее охлаждение отношений может быть связано с тем, что больше ничего общего у вас не наблюдается.
Вы думаете только о себе
Вы не хотите общаться
Отсутствие желания общаться и постоянные ссоры не могут быть подпиткой для здоровых отношений. Даже скорее наоборот: они, как энергетические вампиры, полностью высасывают из вас все желание продолжать эту связь.
У вас пропал секс
Сексуальная близость - также важная составляющая отношений. Она прежде всего сползает вас физически, а также дарит более тесную эмоциональную близость. Если у вас пропало желание партнера, возможно, дело именно в чувствах. Поговорите с собой откровенно. Разберите возможные причины этой проблемы. И исходите из глубинных ответов на этот вопрос.
Напомним,