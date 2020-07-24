ТОП-4 признака, что в ваших отношениях не все гладко

В любых отношениях бывают весьма непростые периоды, когда пары предстают перед выбором: продолжать их и двигаться дальше либо заканчивать и идти своей дорогой.

Вы избегаете общества друг друга

Однако, чтобы принять это решение, сначала нужно понять: действительно ли в ваших отношениях наблюдается похолодание и усталость друг от друга. Об этом свидетельствует несколько признаков.

Вы не хотите проводить время вместе, как раньше. Обычно это возникает из-за отсутствия комфорта друг с другом. Такой период может наблюдаться только в тех парах, где изначально отношения могли быть завязаны на другом. К примеру, если ваша связь построена исключительно на сексе, то и дальнейшее охлаждение отношений может быть связано с тем, что больше ничего общего у вас не наблюдается.

Вы думаете только о себе

Вы не хотите общаться

И здоровый эгоизм - это, конечно, правильно. Но не тогда, когда речь касается отношений. Если вы начали самостоятельно принимать важные решения в вашей жизни, а делиться этим с партнером вам даже не хочется - задумайтесь: а хочется ли вам в принципе их продолжать. В этом вопросе главное - быть честным перед самим собой. Эта честность может сэкономить и количество разбитых сердец, и потраченное время.

Отсутствие желания общаться и постоянные ссоры не могут быть подпиткой для здоровых отношений. Даже скорее наоборот: они, как энергетические вампиры, полностью высасывают из вас все желание продолжать эту связь.

У вас пропал секс

Сексуальная близость - также важная составляющая отношений. Она прежде всего сползает вас физически, а также дарит более тесную эмоциональную близость. Если у вас пропало желание партнера, возможно, дело именно в чувствах. Поговорите с собой откровенно. Разберите возможные причины этой проблемы. И исходите из глубинных ответов на этот вопрос.

Напомним,