Как снять стресс за несколько минут: проверенные позы из йоги

Как снять стресс за несколько минут: проверенные позы из йоги

Стрессу подвластны все. К сожалению, мы редко ищем пути избавления от тревожного состояния и все больше впадаем в это состояние.

Полумостик

Однако, на самом деле, справиться с ними намного проще, чем мы думали ранее. Достаточно попробовать несколько методик из йоги , которые расслабят не только мышцы, но и нашу нервную систему.

Эту позу рекомендуется использовать при сильных головных болях, которые провоцируют проблемы с ЖКТ. Полумостик поможет наладить не только пищеварение, но и очистить мысли.

Читайте также Как подкачать ягодицы в домашних условиях за неделю: простые упражнения Для выполнения вам нужно:

Ложитесь на спину. Согните ноги в коленях и расставьте их на ширине бедер. Положите руки вдоль тела. При вдохе постепенно приподнимайте бедра. При выдохе - сцепите руки в замок на полу. Оставайся в таком положении на протяжение 5—10 медленных вдохов.

Собака

Это упражнение рекомендуется выполнять всем, кто целый день сидит в офисе. Ведь при этом наш позвоночник часто слишком перенапряжен и требует расслабления. Поза собаки поможет снять напряжение и вытянуть сухожилия. Главное - не торопитесь при ее выполнении.

Для выполнения вам нужно:

Станьте на четвереньки. Вытяните руки вперед как можно дальше. Согните пальцы ног и поднимайте колен до их выпрямления. Старайтесь расслабить колени и тянуться так, чтобы спина как следует выпрямилась. Опустите голову вниз. Займите это положение до 10 ровных вдохов.

Верблюд

Эта поза отлично подходит для расслабления и снятия стресса. Главное - регулярность в ее выполнении.

Для выполнения вам нужно:

Встаньте на колени. После этого согните пальцы ног. Положите руки за спину на крестец. Кончики пальцев направьте вниз. Расслабьте копчик и немного прогнитесь. Поднимайте грудную клетку вверх, а руками тянитесь к пяткам. Вы должны ощущать, как вытягивается ваш позвоночник. Затем откиньте голову назад. Оставайтесь в таком положении, пока не ощутите расслабления. Плавно выходите из этой позы.

Напомним,