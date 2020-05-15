Как снять стресс за несколько минут: проверенные позы из йоги

15 мая 2020 11:00 Антонина Старовойт
Как снять стресс за несколько минут: проверенные позы из йоги
Как снять стресс за несколько минут: проверенные позы из йоги
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Стрессу подвластны все. К сожалению, мы редко ищем пути избавления от тревожного состояния и все больше впадаем в это состояние.

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Однако, на самом деле, справиться с ними намного проще, чем мы думали ранее. Достаточно попробовать несколько методик из йоги, которые расслабят не только мышцы, но и нашу нервную систему. 

Полумостик

Эту позу рекомендуется использовать при сильных головных болях, которые провоцируют проблемы с ЖКТ. Полумостик поможет наладить не только пищеварение, но и очистить мысли. 

  1. Ложитесь на спину. 
  2. Согните ноги в коленях и расставьте их на ширине бедер.
  3. Положите руки вдоль тела.
  4. При вдохе постепенно приподнимайте бедра. 
  5. При выдохе - сцепите руки в замок на полу.
  6. Оставайся в таком положении на протяжение 5—10 медленных вдохов.

Собака 

Это упражнение рекомендуется выполнять всем, кто целый день сидит в офисе. Ведь при этом наш позвоночник часто слишком перенапряжен и требует расслабления. Поза собаки поможет снять напряжение и вытянуть сухожилия. Главное - не торопитесь при ее выполнении.

Для выполнения вам нужно: 

  1. Станьте на четвереньки. 
  2. Вытяните руки вперед как можно дальше.
  3. Согните пальцы ног и поднимайте колен до их выпрямления.  
  4. Старайтесь расслабить колени и тянуться так, чтобы спина как следует выпрямилась.
  5. Опустите голову вниз.
  6. Займите это положение до 10 ровных вдохов.

Верблюд 

Эта поза отлично подходит для расслабления и снятия стресса. Главное - регулярность в ее выполнении. 

Для выполнения вам нужно: 

  1. Встаньте на колени. 
  2. После этого согните пальцы ног.
  3. Положите руки за спину на крестец. 
  4. Кончики пальцев направьте вниз.
  5. Расслабьте копчик и немного прогнитесь. 
  6. Поднимайте грудную клетку вверх, а руками тянитесь к пяткам. 
  7. Вы должны ощущать, как вытягивается ваш позвоночник. 
  8. Затем откиньте голову назад.
  9. Оставайтесь в таком положении, пока не ощутите расслабления. 
  10. Плавно выходите из этой позы.
Напомним, 

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