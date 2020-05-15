Как снять стресс за несколько минут: проверенные позы из йоги
Стрессу подвластны все. К сожалению, мы редко ищем пути избавления от тревожного состояния и все больше впадаем в это состояние.
Полумостик
Эту позу рекомендуется использовать при сильных головных болях, которые провоцируют проблемы с ЖКТ. Полумостик поможет наладить не только пищеварение, но и очистить мысли.
- Ложитесь на спину.
- Согните ноги в коленях и расставьте их на ширине бедер.
- Положите руки вдоль тела.
- При вдохе постепенно приподнимайте бедра.
- При выдохе - сцепите руки в замок на полу.
- Оставайся в таком положении на протяжение 5—10 медленных вдохов.
Собака
Это упражнение рекомендуется выполнять всем, кто целый день сидит в офисе. Ведь при этом наш позвоночник часто слишком перенапряжен и требует расслабления. Поза собаки поможет снять напряжение и вытянуть сухожилия. Главное - не торопитесь при ее выполнении.
Для выполнения вам нужно:
- Станьте на четвереньки.
- Вытяните руки вперед как можно дальше.
- Согните пальцы ног и поднимайте колен до их выпрямления.
- Старайтесь расслабить колени и тянуться так, чтобы спина как следует выпрямилась.
- Опустите голову вниз.
- Займите это положение до 10 ровных вдохов.
Верблюд
Эта поза отлично подходит для расслабления и снятия стресса. Главное - регулярность в ее выполнении.
Для выполнения вам нужно:
- Встаньте на колени.
- После этого согните пальцы ног.
- Положите руки за спину на крестец.
- Кончики пальцев направьте вниз.
- Расслабьте копчик и немного прогнитесь.
- Поднимайте грудную клетку вверх, а руками тянитесь к пяткам.
- Вы должны ощущать, как вытягивается ваш позвоночник.
- Затем откиньте голову назад.
- Оставайтесь в таком положении, пока не ощутите расслабления.
- Плавно выходите из этой позы.