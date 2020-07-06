Почему женщина не может получить удовольствия во время секса: ТОП-3 неожиданные причины

6 июля 2020 21:30 Антонина Старовойт
Почему женщина не может получить удовольствия во время секса: ТОП-3 неожиданные причины
Почему женщина не может получить удовольствия во время секса: ТОП-3 неожиданные причины
pixabay.com

Удовольствие женщины во время секса - весьма хрупкое и шаткое состояние, которое очень легко нарушить.

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Чаще всего девушка сама не догадывается о проблемах, которые у нее могут стоять на пути к удовольствию. А они весьма распространенные и требующие немедленного внимания. 

Вагинизм 

Вагинизм - непроизвольное сокращение мышц влагалища при половом акте. Обычно вагинизм характерен для более молоденьких девушек, которые еще недостаточно раскрепостились и попросту стесняются оголенного тела как партнера, так и своего. Чаще всего эту проблему необходимо решать вместе с сексологом либо психологом. Вагинизм - неприятное состояние, которое требует внимания, а также доверия к партнеру. Если вы научитесь принимать и его тело, и ваше, то удовольствие может появиться и без воздействия специалиста. 

Диспареуния 

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Простыми словами это боль во время проникновения пениса во влагалище. Половой акт возможен, но для девушки он будет сопровождаться болью. Со временем в мозгу девушки может сложиться негативный образ самого секса, подкрепленного болевыми ощущениями. Из-за этого в дальнейшем достичь удовольствия будет очень трудно. Обычно такие ощущения вызваны  нарушением баланса влагалищной микрофлоры. С такой проблемой нужно сразу обращаться к гинекологу для ее устранения. 

Отсутствие смазки 

Естественная смазка у девушки вырабатывается при сильном возбуждении. Однако, ее не всегда может быть достаточно для того, чтобы проникновение было комфортным. Исправить эту проблему горазде проще, чем две предыдущие. Достаточно просто запастись лубрикантом и не переживать за вероятность боли. 

Напомним, 

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