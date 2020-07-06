Почему женщина не может получить удовольствия во время секса: ТОП-3 неожиданные причины

Удовольствие женщины во время секса - весьма хрупкое и шаткое состояние, которое очень легко нарушить.

Вагинизм

Чаще всего девушка сама не догадывается о проблемах , которые у нее могут стоять на пути к удовольствию. А они весьма распространенные и требующие немедленного внимания.

Вагинизм - непроизвольное сокращение мышц влагалища при половом акте. Обычно вагинизм характерен для более молоденьких девушек, которые еще недостаточно раскрепостились и попросту стесняются оголенного тела как партнера, так и своего. Чаще всего эту проблему необходимо решать вместе с сексологом либо психологом. Вагинизм - неприятное состояние, которое требует внимания, а также доверия к партнеру. Если вы научитесь принимать и его тело, и ваше, то удовольствие может появиться и без воздействия специалиста.

Диспареуния

Отсутствие смазки

Простыми словами это боль во время проникновения пениса во влагалище. Половой акт возможен, но для девушки он будет сопровождаться болью. Со временем в мозгу девушки может сложиться негативный образ самого секса, подкрепленного болевыми ощущениями. Из-за этого в дальнейшем достичь удовольствия будет очень трудно. Обычно такие ощущения вызваны нарушением баланса влагалищной микрофлоры. С такой проблемой нужно сразу обращаться к гинекологу для ее устранения.

Естественная смазка у девушки вырабатывается при сильном возбуждении. Однако, ее не всегда может быть достаточно для того, чтобы проникновение было комфортным. Исправить эту проблему горазде проще, чем две предыдущие. Достаточно просто запастись лубрикантом и не переживать за вероятность боли.

Напомним,