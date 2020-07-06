Почему женщина не может получить удовольствия во время секса: ТОП-3 неожиданные причины
Удовольствие женщины во время секса - весьма хрупкое и шаткое состояние, которое очень легко нарушить.
Вагинизм
Вагинизм - непроизвольное сокращение мышц влагалища при половом акте. Обычно вагинизм характерен для более молоденьких девушек, которые еще недостаточно раскрепостились и попросту стесняются оголенного тела как партнера, так и своего. Чаще всего эту проблему необходимо решать вместе с сексологом либо психологом. Вагинизм - неприятное состояние, которое требует внимания, а также доверия к партнеру. Если вы научитесь принимать и его тело, и ваше, то удовольствие может появиться и без воздействия специалиста.
Диспареуния
Отсутствие смазки
Естественная смазка у девушки вырабатывается при сильном возбуждении. Однако, ее не всегда может быть достаточно для того, чтобы проникновение было комфортным. Исправить эту проблему горазде проще, чем две предыдущие. Достаточно просто запастись лубрикантом и не переживать за вероятность боли.
Напомним,