О каких заболеваниях может рассказать ваше лицо: ТОП-5 признаков проблем

22 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
О каких заболеваниях может рассказать ваше лицо: ТОП-5 признаков проблем
О каких заболеваниях может рассказать ваше лицо: ТОП-5 признаков проблем
burst.shopify.com

Неожиданные болезни могут начать говорить о себе совершенно неожиданно. Однако это не повод их игнорировать.

Читайте такжеКак влияют фазы менструального цикла на ваше здоровье
Некоторые болезни легко определить по внешним проявлениям. К примеру, на лице. 

Желтизна на веках

Подобные желтые пятна еще называют ксантелазмой. Простыми словами: холестерин, который свидетельствует о высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний. Обычно такие пятна бывают разных размеров и насыщенности. Также зачастую они выпуклые. 

Мешки под глазами

Читайте такжеКак быстро взбодриться утром: ТОП-4 эффективных совета
Отеки под глазами могут возникать ввиду сильной аллергической реакции. Именно она расширяет кровеносные сосуды. Обычно такие отеки имеют темные оттенки синего. Также причиной мешком под глазами могут быть такие болезни, как: гипотериоз и храп.

Слишком бледная кожа

Если в Средневековье подобная бледность считалась верхом аристократизма, то в наше время это яркий флажок о явных проблемах с организмом. Обычно бледность указывает на анемию. А если у вас более желтый подтон - на проблемы с печенью. А вот когда вы обнаруживаете синеватые оттенки губ, то можете проверить на благосостояние сердце или легкие. 

Сыпь

Зачастую сыпь на коже появляется из-за проблем с пищеварением. Если она имеет еще и зудящие скопления, то речь может идти о непереносимости глютена. Также не стоит забывать о наиболее распространенных болезнях, которые сопровождаются сыпью - аллергия и экзема.

Родинки 

Если у вас родинки начали появляться очень активно в последнее время, это может свидетельствовать о злокачественных проявлениях. Но лучше сразу обратиться за консультацией к дерматологу, чтобы избежать каких-либо ложных диагнозов. 

Напомним, 

Облако тегов

здоровье красота советы лицо

Материалы по теме

Как избавиться от вросших волос на теле: ТОП-4 эффективных совета
Полезные советы

Как избавиться от вросших волос на теле: ТОП-4 эффективных совета
Тренды 2020: какие вещи визуально стройнят летом
Lifestyle

Тренды 2020: какие вещи визуально стройнят летом
Стосується кожного: Интимный дневник рабыни (эфир от 22.06.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Интимный дневник рабыни (эфир от 22.06.2020)
О каких заболеваниях может рассказать ваше лицо: ТОП-5 признаков проблем
ЗОЖ

О каких заболеваниях может рассказать ваше лицо: ТОП-5 признаков проблем

Популярное на сайте

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK