О каких заболеваниях может рассказать ваше лицо: ТОП-5 признаков проблем
Неожиданные болезни могут начать говорить о себе совершенно неожиданно. Однако это не повод их игнорировать.
Желтизна на веках
Подобные желтые пятна еще называют ксантелазмой. Простыми словами: холестерин, который свидетельствует о высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний. Обычно такие пятна бывают разных размеров и насыщенности. Также зачастую они выпуклые.
Мешки под глазами
Слишком бледная кожа
Если в Средневековье подобная бледность считалась верхом аристократизма, то в наше время это яркий флажок о явных проблемах с организмом. Обычно бледность указывает на анемию. А если у вас более желтый подтон - на проблемы с печенью. А вот когда вы обнаруживаете синеватые оттенки губ, то можете проверить на благосостояние сердце или легкие.
Сыпь
Зачастую сыпь на коже появляется из-за проблем с пищеварением. Если она имеет еще и зудящие скопления, то речь может идти о непереносимости глютена. Также не стоит забывать о наиболее распространенных болезнях, которые сопровождаются сыпью - аллергия и экзема.
Родинки
Если у вас родинки начали появляться очень активно в последнее время, это может свидетельствовать о злокачественных проявлениях. Но лучше сразу обратиться за консультацией к дерматологу, чтобы избежать каких-либо ложных диагнозов.
Напомним,