О каких заболеваниях может рассказать ваше лицо: ТОП-5 признаков проблем

Неожиданные болезни могут начать говорить о себе совершенно неожиданно. Однако это не повод их игнорировать.

Желтизна на веках

Некоторые болезни легко определить по внешним проявлениям. К примеру, на лице.

Подобные желтые пятна еще называют ксантелазмой. Простыми словами: холестерин, который свидетельствует о высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний. Обычно такие пятна бывают разных размеров и насыщенности. Также зачастую они выпуклые.

Мешки под глазами

Слишком бледная кожа

Отеки под глазами могут возникать ввиду сильной аллергической реакции. Именно она расширяет кровеносные сосуды. Обычно такие отеки имеют темные оттенки синего. Также причиной мешком под глазами могут быть такие болезни, как: гипотериоз и храп.

Если в Средневековье подобная бледность считалась верхом аристократизма, то в наше время это яркий флажок о явных проблемах с организмом. Обычно бледность указывает на анемию. А если у вас более желтый подтон - на проблемы с печенью. А вот когда вы обнаруживаете синеватые оттенки губ, то можете проверить на благосостояние сердце или легкие.

Сыпь

Зачастую сыпь на коже появляется из-за проблем с пищеварением. Если она имеет еще и зудящие скопления, то речь может идти о непереносимости глютена. Также не стоит забывать о наиболее распространенных болезнях, которые сопровождаются сыпью - аллергия и экзема.

Родинки

Если у вас родинки начали появляться очень активно в последнее время, это может свидетельствовать о злокачественных проявлениях. Но лучше сразу обратиться за консультацией к дерматологу, чтобы избежать каких-либо ложных диагнозов.

Напомним,