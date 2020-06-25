Холостячка: Никита Добрынин дал несколько советов для Ксении Мишиной
25 июня 2020 11:35
Ведущий Никита Добрынин
пресс-служба канала СТБ
Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити «Холостячка», главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда «Крепостной» Ксения Мишина.
«Холостяк-10» любовь Дашу Квиткову, поделились мнением о новом проекте и дал несколько советов для Ксении.
Я видел подобный формат в других странах и, мне будет очень интересно посмотреть, как реализуют его в Украине. Насколько интересным будет он зрителям и насколько круто он у нас зайдет. Так как мужчины по своей природе завоеватели, возможно, именно такой формат будет гораздо органичнее смотреться – когда мужчины будут пытаться завоевать сердце Холостячки, – комментирует Никита. – С Ксенией Мишиной я не знаком лично. Знаю только, что она хорошая актриса и видел ее несколько раз в сюжетах СТБ. Но и Холостяк, и Холостячка не про твою суперпопулярность. Тут важны человеческие качества, мужские или женские, и правильное их проявления. А популярность в таком проекте не всегда играет на руку.
Актриса Ксения Мишина / пресс-служба канала СТБ
Читайте такжеДля Елены-Кристины Лебедь раскрытие схемы аферистов с авто едва не закончилось плачевноТакже Никита посоветовал Ксении постараться чувствовать себя в проекте комфортно.
Никому не известно в этом проекте, как сложится в финале судьба участников и главной героини. Никому не известно. Даже победителями Битвы экстрасенсов. Поэтому, как минимум, я бы хотел пожелать Ксении чувствовать себя в этом проекте расслаблено, создать для себя максимально комфортные условия, – комментирует Добрынин. – Поскольку проект – это часть жизни. Нужно получать удовольствие от знакомств и общения с новыми людьми. И, конечно, желаю встретить свою любовь.
Напомним,