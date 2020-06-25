Владимир Шумко за селфи поплатился здоровьем: Одно из самых экстремальных в жизни
Участник Improv Live Show (Новый канал) Владимир Шумко рассказал, на что приходилось идти ради удачного кадра.
Одно из самых экстремальных селфи в моей жизни сделал на карантине, когда в марте шел снег, а из дома выходить было нельзя, – рассказывает он. – Я сделал изгиб-«мостик» через окно, чтобы снять, как ловлю снежинки ртом. И... у меня заклинило поясницу. Три дня не мог подняться c кровати. Пришлось идти на массаж, проходить реабилитацию, пока все пришло в норму. Зато теперь есть селфи, как я ловлю снежинки ртом.
Первое селфи сделал во Львове на зеркальный фотоаппарат. Это был не смартфон, поэтому даже не видел себя, когда снимал, – вспоминает Вова. – Я не учился делать селфи, мне вообще кажется, что до сих пор не умею этого делать. Если бы не фильтры, это был бы ужас (смеется).
На шутки фильтры не наложить. Да и Вове это не надо. Ведь он шутит так, что приходится держатся за живот. В этом вы можете лично убедиться, посмотрев выпуски Improv Live Show на сайте Нового канала.
Напомним,