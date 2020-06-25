Владимир Шумко за селфи поплатился здоровьем: Одно из самых экстремальных в жизни

Эксклюзив 25 июня 2020 00:05 Юлия Крутиева
Владимир Шумко за селфи поплатился здоровьем: Одно из самых экстремальных в жизни
Актер и юморист Владимир Шумко
пресс-служба Нового канала

Участник Improv Live Show (Новый канал) Владимир Шумко рассказал, на что приходилось идти ради удачного кадра.

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Раньше автопортреты писали с помощью карандашей и красок. Сейчас для их создания достаточно иметь фронтальную камеру на телефоне. Вытянул руку, прицелился, щелк – готово – почти Ван Гог. Хоть Вова Шумко и не фанат селфи, он периодически их делает. Ради удачного кадра порой приходится сильно рисковать.

Одно из самых экстремальных селфи в моей жизни сделал на карантине, когда в марте шел снег, а из дома выходить было нельзя, – рассказывает он. – Я сделал изгиб-«мостик» через окно, чтобы снять, как ловлю снежинки ртом. И... у меня заклинило поясницу. Три дня не мог подняться c кровати. Пришлось идти на массаж, проходить реабилитацию, пока все пришло в норму. Зато теперь есть селфи, как я ловлю снежинки ртом.

Актер и юморист Владимир Шумко / пресс-служба Нового канала

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Впервые участник Improv Live Show заселфился задолго до появления фронтальной камеры на мобильном.

Первое селфи сделал во Львове на зеркальный фотоаппарат. Это был не смартфон, поэтому даже не видел себя, когда снимал, – вспоминает Вова. – Я не учился делать селфи, мне вообще кажется, что до сих пор не умею этого делать. Если бы не фильтры, это был бы ужас (смеется).

Актер и юморист Владимир Шумко / пресс-служба Нового канала

На шутки фильтры не наложить. Да и Вове это не надо. Ведь он шутит так, что приходится держатся за живот. В этом вы можете лично убедиться, посмотрев выпуски Improv Live Show на сайте Нового канала.

Напомним,

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