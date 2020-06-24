Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома

19 июня певица Джамала во второй раз стала мамой.

Джамалы и ее супруга Бекира Сулейманова на свет родился второй сынок, которого они назвали Селим-Гирай Сеит-Бекир Огли Сулейманов. И вот, спустя 4 дня, артистка выписалась из роддома.

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома / instagram.com/jamalajaaa

Трогательными видео с выписки Джамала поделилась на своей странице в Инстаграм. На одном из сториз видно, как старший сын пары Эмир-Рахман, знакомиться с младшим братиком.

А чтобы знакомство братьев было теплым, и Эмир-Рахман сразу полюбил новорожденного брата Селим-Гирая, супруги сделали подарок от младшего старшему.

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома / instagram.com/jamalajaaa

Отметим, что в сентябре 2016 года Джамала рассказала о своём возлюбленном Сеит-Бекире Сулейманове, а в апреле 2017 года пара поженилась.

Напомним,