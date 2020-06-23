Сын Таисии Повалий празднует 5-летие со дня свадьбы: трогательные фото с торжества

23 июня 2020 14:40 Юлия Крутиева
Сын Таисии Повалий празднует 5-летие со дня свадьбы: трогательные фото с торжества
Светлана Вихрова и Денис Повалий
instagram.com/lana_vihrova

Ровно 5 лет назад певица Таисия Повалий обзавелась невесткой.

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Сын исполнительницы Денис Повалий женился на своей возлюбленной Светлане Вихровой. А приблизительно полгода назад пара впервые стала родителями. На свет появился мальчик, которого назвали редким именем Демьян.

Сегодня, в честь 5-летия своей семьи Денис Повалий поделился с подписчиками в Инстаграм редкими и очень трогательными фотографиями с торжества. В подписи к публикации мужчина отметил, что их пара "притирку" прошла еще на этапе гражданского брака.

Свадьба сына Таисии Повалий - Дениса и Светланы / instagram.com/bro.ducer

Сегодня с моей дорогой Ланой отмечаем пятилетие со дня свадьбы, в народе - «деревянная свадьба»! – пишет Денис. – Всегда спокойно относился к официальному браку, но с возрастом понимаешь, что нужен какой-то символ. И ничего, что половина браков распадаются в первые три года - мы это время притирки провели в гражданском. Помню как вчера это приятное волнение в связи с выбором места, платья, колец, а потом особенно - когда все родные и друзья рядом - ЗАГС, клятвы, застолье, танцы до полуночи... Эх...

Свадьба сына Таисии Повалий - Дениса и Светланы / instagram.com/bro.ducer

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Супруга Дениса – Светлана – также опубликовала снимки со свадьбы и написала очень нежный пост, слова в котором посвятила своему любимому мужу. Он, в свою очередь, был тронут таким трогательным посланием, за что поблагодарил жену в своем Инстаграм.

Свадьба сына Таисии Повалий - Дениса и Светланы / instagram.com/bro.ducer

Любимый муж, поздравляю с годовщиной свадьбы! (5 лет, аж не верится! Ааа!!!), – пишет Светлана Вихрова. – Как и в день создания нашей семьи люблю, ценю и обожаю тебя. Горжусь, наслаждаюсь, дышу, восхищаюсь, удивляюсь тобой. Творю, живу, становлюсь лучше, улыбаюсь для тебя, сына и Вселенной!

Свадьба сына Таисии Повалий - Дениса и Светланы / instagram.com/bro.ducer

Свадьба сына Таисии Повалий - Дениса и Светланы / instagram.com/bro.ducer

Свадьба сына Таисии Повалий - Дениса и Светланы / instagram.com/bro.ducer

Напомним,

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