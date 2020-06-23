Сын Таисии Повалий празднует 5-летие со дня свадьбы: трогательные фото с торжества
Ровно 5 лет назад певица Таисия Повалий обзавелась невесткой.
Сегодня, в честь 5-летия своей семьи Денис Повалий поделился с подписчиками в Инстаграм редкими и очень трогательными фотографиями с торжества. В подписи к публикации мужчина отметил, что их пара "притирку" прошла еще на этапе гражданского брака.
Сегодня с моей дорогой Ланой отмечаем пятилетие со дня свадьбы, в народе - «деревянная свадьба»! – пишет Денис. – Всегда спокойно относился к официальному браку, но с возрастом понимаешь, что нужен какой-то символ. И ничего, что половина браков распадаются в первые три года - мы это время притирки провели в гражданском. Помню как вчера это приятное волнение в связи с выбором места, платья, колец, а потом особенно - когда все родные и друзья рядом - ЗАГС, клятвы, застолье, танцы до полуночи... Эх...
Любимый муж, поздравляю с годовщиной свадьбы! (5 лет, аж не верится! Ааа!!!), – пишет Светлана Вихрова. – Как и в день создания нашей семьи люблю, ценю и обожаю тебя. Горжусь, наслаждаюсь, дышу, восхищаюсь, удивляюсь тобой. Творю, живу, становлюсь лучше, улыбаюсь для тебя, сына и Вселенной!
Напомним,