Сына и внука Таисии Повалий едва не прибило упавшее дерево
Вчера столицей Украины пронеслась сильная гроза. Ливень и ветер были настолько сильными, что позатапливало целые улицы, посносило билборды, поваляло множество деревьев.
Однако когда он решил пройтись аллеей, впереди, в 20 метрах от него, упало огромное дерево.
Это жесть! Как раз думал там пройти сейчас. Дорожка там, лавочки, люди гуляют,– рассказал Денис.
К счастью, никто не пострадал. Однако Денис Повалий все же призывает не ходить в наушниках. Ведь треск дерева может спасти вам жизнь.