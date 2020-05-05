Сына и внука Таисии Повалий едва не прибило упавшее дерево

5 мая 2020 23:00 Юлия Крутиева
Сына и внука Таисии Повалий едва не прибило упавшее дерево
Сын Таисии Повалий Денис с женой Ланой
instagram.com/bro.ducer

Вчера столицей Украины пронеслась сильная гроза. Ливень и ветер были настолько сильными, что позатапливало целые улицы, посносило билборды, поваляло множество деревьев.

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О страшном инциденте, который едва не произошел с сыном Таисии Повалий, рассказал сам Денис в Инста-сториз на своей странице. Как оказалось, после дождя он вышел прогуляться парком, чтобы малыш поспал в коляске и подышал свежим воздухом.

Однако когда он решил пройтись аллеей, впереди, в 20 метрах от него, упало огромное дерево. 

Кадр из видео / instagram.com/bro.ducer

Это жесть! Как раз думал там пройти сейчас. Дорожка там, лавочки, люди гуляют,
– рассказал Денис.

К счастью, никто не пострадал. Однако Денис Повалий все же призывает не ходить в наушниках. Ведь треск дерева может спасти вам жизнь.

Кадр из видео / instagram.com/bro.ducer
Напомним,

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