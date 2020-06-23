Fashion-фотограф Соня Плакидюк объяснила, почему начала заниматься спортом только в 31 год
Эксклюзив 23 июня 2020 18:00
Fashion-фотограф Соня Плакидюк
пресс-служба Нового канала
Что не давало fashion-фотографу Соне Плакидюк ходить в спортивный зал раньше?
Читайте такжеСекс на проекте – это как в жизни: Григорий Решетник рассказал об интиме в шоу ХолостякFashion-фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Соня Плакидюк не раз шутила о том, что карантин в Украине начался из-за нее, ведь за месяц до этого она впервые в жизни начала регулярно ходить в спортивный зал. Почему же желание заниматься спортом проснулось у девушки лишь в 31 год? На это есть сразу несколько причин.
Физкультура в детстве напрочь отбила тягу к спорту. Я единственная в классе садилась на шпагат, но не было такого норматива, – смеется Плакидюк. – Заниматься спортом начала только в феврале 2020 года. До этого искренне считала себя немощной бабушкой с больными коленями.
Fashion-фотограф Соня Плакидюк в спортзале / пресс-служба
Читайте такжеЕлена-Кристина Лебедь поквиталась с наглым мошенником, который продавал ее нижнее бельеИ хотя из-за карантина fashion-фотограф не могла посещать спортзал, это не мешало ей заниматься спортом дома. Она специально купила фитнес-резинки, гантели и степпер, и продолжила тренироваться самостоятельно. С ослаблением карантина эксперт модельного реалити Нового канала вернулась на тренировки со своей звездной подругой – певицей и актрисой Дашей Астафьевой.
Тяги к спорту у меня долго не было, зато теперь у меня есть очень классный тренер и парочка нарядных лосин,– добавила Соня.
Даша Астафьева и Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism
Напомним,