Елена-Кристина Лебедь поквиталась с наглым мошенником, который продавал ее нижнее белье
Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) поквиталась с наглым незнакомцем, который пытался заработать на трусиках и автографе, якобы принадлежащих Елене-Кристине Лебедь.
За все про все попросили аж 20 тысяч гривен, – говорит она. – Нам удалось вычислить продавца, позвонив и пригласив на встречу. Конечно, купив его тем, что якобы просто мечтаем приобрести трусы Елены-Кристины Лебедь и ее автограф.
Этот горе-предприниматель такие байки рассказывал, что мы просто плакали от смеха в засаде,– с улыбкой вспоминает ведущая «Аферистов в сетях».
За ложь и нереальную сумму, которую наглец требовал у поклонников Елены-Кристины Лебедь, команда проекта решила поквитаться его же методами и хитростью сняла с афериста трусы.
Как это было? Смотрите уже сегодня, 23 июня, в 19:00 в «Аферистах в сетях» на Новом канале!
Напомним,