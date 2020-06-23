Елена-Кристина Лебедь поквиталась с наглым мошенником, который продавал ее нижнее белье

23 июня 2020 12:25 Юлия Крутиева
Елена-Кристина Лебедь поквиталась с наглым мошенником, который продавал ее нижнее белье
Телеведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) поквиталась с наглым незнакомцем, который пытался заработать на трусиках и автографе, якобы принадлежащих Елене-Кристине Лебедь.

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Несколько месяцев назад Елена-Кристина Лебедь опубликовала в своем Instagram пост, что кто-то за бешеные деньги пытается продать ее трусы и автограф. Хотя «ее», – сказано слишком громко. Ведь вещи не принадлежали ведущей Нового канала.

За все про все попросили аж 20 тысяч гривен, – говорит она. – Нам удалось вычислить продавца, позвонив и пригласив на встречу. Конечно, купив его тем, что якобы просто мечтаем приобрести трусы Елены-Кристины Лебедь и ее автограф.

Аферисты в сетях / пресс-служба

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На встречу к наглецу пошла редактор «Аферистов в сетях» Ольга. Продавцом оказался очень юный парень, представившийся бывшим бойфрендом Елены-Кристины Лебедь. Рассказал, что у них с телеведущей вроде был роман, после которого она и оставила ему на память свою белье.

Этот горе-предприниматель такие байки рассказывал, что мы просто плакали от смеха в засаде,
– с улыбкой вспоминает ведущая «Аферистов в сетях».

Аферисты в сетях / пресс-служба

За ложь и нереальную сумму, которую наглец требовал у поклонников Елены-Кристины Лебедь, команда проекта решила поквитаться его же методами и хитростью сняла с афериста трусы.
Как это было? Смотрите уже сегодня, 23 июня, в 19:00 в «Аферистах в сетях» на Новом канале!

Напомним,

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