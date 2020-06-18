Елена-Кристина Лебедь раскрыла схемы мошенников: признаки аферы и как не попасться на крючок

Чего только не делают мошенники, чтобы обмануть будущую жертву. Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь продолжает проверять на себе схемы любителей легких денег.

Афера на сайте знакомств

В первых двух выпусках проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) ведущая раскрыла две аферы. Если бы на ее месте была любая другая девушка, то мошенники вышли бы сухими из воды. Как пытались облапошить Елену-Кристину? Давайте разберемся.

Сайты знакомств – золотая жила для обманщиков. Ведь аудитория там расположена и готова поверить в сказку. И мошенники используют этим по полной.

Некий Пауль Петруччи решил влюбить в себя Елену-Кристину. Через неделю общения признался ей в любви и был готов задаривать подарками. Денег не просил, на больных родственников не намекал, про форс-мажоры не упоминал. И это заинтриговало. В чем же развод?

Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Ни разу не виделись, а уже жених и невеста, тили-тили-тесто. Забросал меня сердечками, а показать себя отказался. Это любимая байка аферистов, – объяснила Лебедь. – Он якобы работает в мировой корпорации, где высокая секретность. И под таким соусом не может выйти на видеосвязь. Внимание! Это отмазка мошенника.

Развод оказался простым. Пауль «прилетел» из Италии, мчал к Елене на романтический вечер и «заказал» блюда из итальянского ресторана. Но «попал» в пробку и, конечно, попросил оплатить заказ свою «любимую». А это 3800 гривен.

Девушка, которая уже мечтала о романе и поверила в сказку, расплатилась бы. Но Елена-Кристина знала этот ход. Это развод. Ведь курьер и оказался этим «итальянским мачо». И просто пришел за деньгами.

Признаки аферы:

1. Человек на показывает свое лицо и обещает золотые горы,

2. Внезапно возникает форс-мажор, который нужно срочно решить с помощью денег.

3. Мошенник постоянно подгоняет, чтобы в стрессе дожать «жертву».

Развод в такси

Вторая схема может не только оставить без денег, но и привести к синякам на теле. К Елене-Кристине обратилась девушка Аня, которая попала к таксисту-аферисту. Они с подругой ехали домой, а в результате их обокрали. Вот как действовали мошенники.

Таксист подмечал возле клуба девушек с напитками, которые направлялись домой. И предлагал их подвести. Засыпал комплиментами и, открывая дверь в авто, предлагал подержать напитки, чтобы им удобнее было садиться в машину. В этот момент подсыпал снотворное. А по дороге, рассказывая веселые байки, говорил тосты и веселил пассажирок. Попивая напитки, они засыпали, и вот тут аферист начинал действовать. Он забирал телефон и деньги, прятал их в мусорном баке на автобусной остановке, где ждал его подельник. А потом привозил девушек по их адресу, и, как ни в чем не бывало, будил их. «Джентельменский» финальный пассаж – «вы такие красивые, веселые девчонки, платить не надо».

Аферисты в сетях 5 сезон / пресс-служба Нового канала

А знаете почему? Чтобы в сумочки не полезли! – рассказала Лебедь. – И не увидели пропажи. Как только таксист отъехал, к мусорке кто-то подошел и спер наш пакет. Как оказалось – сообщник. Если бы нашего таксиста остановила полиция с двумя вырубленными девушками, то никто бы ничего не доказал. Доказательств нет.

Как не попасться на крючок?

1.Не отдавайте никому свои напитки. Даже на секунду подержать.

2.Садясь в такси, позвоните близкому человеку или сымитируйте звонок. Скажите номер машины, и когда приблизительно будете по адресу. Это отобьет у афериста желание нападать на вас.

Берегите себя! И смотрите по вторникам «Аферистов в сетях» в 19:00 на Новом канале. Елена-Кристина Лебедь расскажет вам самые новые схемы обмана.

Напомним,