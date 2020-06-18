Елена-Кристина Лебедь раскрыла схемы мошенников: признаки аферы и как не попасться на крючок
Чего только не делают мошенники, чтобы обмануть будущую жертву. Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь продолжает проверять на себе схемы любителей легких денег.
Афера на сайте знакомств
Сайты знакомств – золотая жила для обманщиков. Ведь аудитория там расположена и готова поверить в сказку. И мошенники используют этим по полной.
Ни разу не виделись, а уже жених и невеста, тили-тили-тесто. Забросал меня сердечками, а показать себя отказался. Это любимая байка аферистов, – объяснила Лебедь. – Он якобы работает в мировой корпорации, где высокая секретность. И под таким соусом не может выйти на видеосвязь. Внимание! Это отмазка мошенника.
Развод оказался простым. Пауль «прилетел» из Италии, мчал к Елене на романтический вечер и «заказал» блюда из итальянского ресторана. Но «попал» в пробку и, конечно, попросил оплатить заказ свою «любимую». А это 3800 гривен.
Девушка, которая уже мечтала о романе и поверила в сказку, расплатилась бы. Но Елена-Кристина знала этот ход. Это развод. Ведь курьер и оказался этим «итальянским мачо». И просто пришел за деньгами.
Признаки аферы:
1. Человек на показывает свое лицо и обещает золотые горы,
2. Внезапно возникает форс-мажор, который нужно срочно решить с помощью денег.
3. Мошенник постоянно подгоняет, чтобы в стрессе дожать «жертву».
Развод в такси
Вторая схема может не только оставить без денег, но и привести к синякам на теле. К Елене-Кристине обратилась девушка Аня, которая попала к таксисту-аферисту. Они с подругой ехали домой, а в результате их обокрали. Вот как действовали мошенники.
А знаете почему? Чтобы в сумочки не полезли! – рассказала Лебедь. – И не увидели пропажи. Как только таксист отъехал, к мусорке кто-то подошел и спер наш пакет. Как оказалось – сообщник. Если бы нашего таксиста остановила полиция с двумя вырубленными девушками, то никто бы ничего не доказал. Доказательств нет.
Как не попасться на крючок?
1.Не отдавайте никому свои напитки. Даже на секунду подержать.
2.Садясь в такси, позвоните близкому человеку или сымитируйте звонок. Скажите номер машины, и когда приблизительно будете по адресу. Это отобьет у афериста желание нападать на вас.
Берегите себя! И смотрите по вторникам «Аферистов в сетях» в 19:00 на Новом канале. Елена-Кристина Лебедь расскажет вам самые новые схемы обмана.
Напомним,