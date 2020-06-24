Від пацанки до панянки-4: Вика #Боксерша Алехина призналась в своей ориентации

Финалистка четвертого сезона реалити Нового канала Виктория #Боксерша Алехина призналась, кто ей нравится больше.

До проекта у 18-летней «пацанки» были непродолжительные отношения с парнями, но ничем серьезным они не заканчивались. Сейчас у Вики # Боксерши также время от времени возникает симпатия к мужчинам.

У меня был самый красивый парень в городе, – похвасталась участница «Від пацанки до панянки». – Я не могла поверить, что встречаюсь с ним я. Потому что за ним бегало очень много девушек. Но он меня не цеплял... И сейчас также могу засмотреться на красивого мужчину, он будет мне симпатичен, но чтобы строить с ним отношения или рожать детей, то нет.

Від пацанки до панянки-4: Вика #Боксерша Алехина / пресс-служба Нового канала

Одновременно у Вики #Боксерши Алехиной есть симпатия и к девушкам. Во время «Пацанского краш-теста» она призналась Новому каналу, что могла бы встречаться с одноклассницей по Школе леди Викой #Синяк Кошутиной.

По кому я больше? – интриговала ответом на вопрос о своей ориентации Виктория. – Я по чувствам. Мне неважно, будет это парень или девушка. Если у меня чувства, то буду с этим человеком.

Від пацанки до панянки-4: Вика #Боксерша Алехина / пресс-служба Нового канала

Также «пацанка» призналась, что в неблизком будущем мечтает о сыне. Однако перед тем, как рожать детей, она хотели бы встать на ноги.

Просто если я захочу свалить от мужа, мне надо знать, куда валить, – пояснила Алехина. – У меня должна быть своя квартира, чем накормить детей.

Отметим, Виктория #Боксерша Алехина пришла на проект, чтобы вернуть веру в человечество. До Школы леди девушка никому не доверяла и жила от пьянки до пьянки. После «Від пацанки до панянки» ее жизнь кардинально изменилась – она прекратила употреблять алкоголь, переехала в Киев и нашла друзей.

Напомним,