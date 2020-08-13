Как справиться с агрессией в отношениях: ТОП-3 совета
Излишняя эмоциональность партнера в паре часто может становиться причиной более глобальных проблем.
Принимайте партнера
Вы можете злиться на него просто из-за того, что он не соответствует каким-либо вашим ожиданиям. Однако, на самом то деле, вы сами на него их возложили. И если не хотите разочароваться и пускаться в агрессию, лучше попросту не думать о нем лучше, чем есть изначально.
Говорите с ним
Работайте над собой
Но нужно понимать, что агрессия и эмоциональность – прежде всего ваша забота. Мужчина вовсе не обязан идти на какие-то уступки, если объективно не правы были вы. Поэтому лучше изначально начать активную работу над своим характером. Не меняйтесь ради кого-то – делайте это для себя.
Напомним,