Как справиться с агрессией в отношениях: ТОП-3 совета

Излишняя эмоциональность партнера в паре часто может становиться причиной более глобальных проблем.

Принимайте партнера

Пассивная либо активная формы агрессии – далеко не лучшее, что вам могут дать какие-либо отношения. Чтобы побороть негативные чувства внутри вас воспользуйтесь следующими правилами.

Вы можете злиться на него просто из-за того, что он не соответствует каким-либо вашим ожиданиям. Однако, на самом то деле, вы сами на него их возложили. И если не хотите разочароваться и пускаться в агрессию, лучше попросту не думать о нем лучше, чем есть изначально.

Говорите с ним

Работайте над собой

Спокойный диалог может решить гораздо больше проблем, чем агрессия. По статистике, многие люди не воспринимают агрессивное отношение к ним и пытаются сразу убежать от такого человека. Вы же не хотите этого, правда? Возьмите себе за привычку обсуждать каждое ваше общее недовольство друг другом. Это здорово сближает, а также дает отличный фундамент для крепких отношений.

Но нужно понимать, что агрессия и эмоциональность – прежде всего ваша забота. Мужчина вовсе не обязан идти на какие-то уступки, если объективно не правы были вы. Поэтому лучше изначально начать активную работу над своим характером. Не меняйтесь ради кого-то – делайте это для себя.

Напомним,