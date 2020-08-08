Вы застряли в прошлых отношениях и даже не осознаете этого: ТОП-4 признака

8 августа 2020 20:00 Антонина Старовойт
Вы застряли в прошлых отношениях и даже не осознаете этого: ТОП-4 признака
Вы застряли в прошлых отношениях и даже не осознаете этого: ТОП-4 признака
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Застрять в прошлых отношениях ментально – весьма распространенный побочный эффект расставания.

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Но порой вы даже этого сполна не осознаете. А этот деструктив вас будет разрушать. Чтобы избавиться от проблемы, ее необходимо прежде всего осознать. И вот ее следующие признаки

Вы испытываете боль при мыслях о нем 

Боль – ярким индикатор вашего небезразличия. К сожалению, исправить эту ситуацию может только время. Но вы также можете себе немного помочь. Попробуйте занять себя по голову: курсы, работа, путешествия. Эти элементы вашей жизни дадут перезагрузку и помогут отвлечься от душевных терзаний. 

Вы часто вспоминаете общие моменты

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Тут аналогичная ситуация и с предыдущим тезисом. Лишние мысли порождает простой времени. Конечно, не нужно превращаться в робота и делать из себя машину. Но попытаться контролировать эти деструктивные мысли вы можете. Достаточно просто отвлечься на нечто более приятное. 

Вы просматриваете его профиль в соцсетях

Лучше сразу после разрыва отношений отписаться друг от друга. Особенно, если расставание было крайне тяжелым. Это вас обезопасит от лишнего повода заглянуть к нему на страничку, чтобы посмотреть на новую жизнь бывшего без вас.  

Вы подсознательно ищете встречи с ним 

В глубине души вы хотите идти по улице и встретить его. Это деструктивное желание можно объяснить привязанностью на глубинных уровнях. Тут следует гнать от себя подобные мысли подальше сразу. 

Напомним, 

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