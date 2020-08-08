Вы застряли в прошлых отношениях и даже не осознаете этого: ТОП-4 признака
Застрять в прошлых отношениях ментально – весьма распространенный побочный эффект расставания.
Вы испытываете боль при мыслях о нем
Боль – ярким индикатор вашего небезразличия. К сожалению, исправить эту ситуацию может только время. Но вы также можете себе немного помочь. Попробуйте занять себя по голову: курсы, работа, путешествия. Эти элементы вашей жизни дадут перезагрузку и помогут отвлечься от душевных терзаний.
Вы часто вспоминаете общие моменты
Вы просматриваете его профиль в соцсетях
Лучше сразу после разрыва отношений отписаться друг от друга. Особенно, если расставание было крайне тяжелым. Это вас обезопасит от лишнего повода заглянуть к нему на страничку, чтобы посмотреть на новую жизнь бывшего без вас.
Вы подсознательно ищете встречи с ним
В глубине души вы хотите идти по улице и встретить его. Это деструктивное желание можно объяснить привязанностью на глубинных уровнях. Тут следует гнать от себя подобные мысли подальше сразу.
Напомним,