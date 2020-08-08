Вы застряли в прошлых отношениях и даже не осознаете этого: ТОП-4 признака

Вы застряли в прошлых отношениях и даже не осознаете этого: ТОП-4 признака

Застрять в прошлых отношениях ментально – весьма распространенный побочный эффект расставания.

Вы испытываете боль при мыслях о нем

Но порой вы даже этого сполна не осознаете. А этот деструктив вас будет разрушать. Чтобы избавиться от проблемы, ее необходимо прежде всего осознать. И вот ее следующие признаки

Боль – ярким индикатор вашего небезразличия. К сожалению, исправить эту ситуацию может только время. Но вы также можете себе немного помочь. Попробуйте занять себя по голову: курсы, работа, путешествия. Эти элементы вашей жизни дадут перезагрузку и помогут отвлечься от душевных терзаний.

Вы часто вспоминаете общие моменты

Вы просматриваете его профиль в соцсетях

Тут аналогичная ситуация и с предыдущим тезисом. Лишние мысли порождает простой времени. Конечно, не нужно превращаться в робота и делать из себя машину. Но попытаться контролировать эти деструктивные мысли вы можете. Достаточно просто отвлечься на нечто более приятное.

Лучше сразу после разрыва отношений отписаться друг от друга. Особенно, если расставание было крайне тяжелым. Это вас обезопасит от лишнего повода заглянуть к нему на страничку, чтобы посмотреть на новую жизнь бывшего без вас.

Вы подсознательно ищете встречи с ним

В глубине души вы хотите идти по улице и встретить его. Это деструктивное желание можно объяснить привязанностью на глубинных уровнях. Тут следует гнать от себя подобные мысли подальше сразу.

Напомним,