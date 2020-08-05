ТОП-4 женские ошибки в отношениях: вы тоже так делаете

5 августа 2020 21:30 Антонина Старовойт
ТОП-4 женские ошибки в отношениях: вы тоже так делаете
ТОП-4 женские ошибки в отношениях: вы тоже так делаете
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Уже не раз упоминалось, что отношения – нелегкий труд и компромисс сразу двух сторон.

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Хотите довести вашего отношения до условного идеала? Тогда обязательно исправьте следующие упущения. 

Контроль за мужчиной 

Вы же не завели себе собачку, чтобы усиленно следить за ее личной жизнью. Поймите, что наличие отношений и парня в них еще не дает вам право рулить жизнью партнера. Это абсолютно разные вещи, где он имеет свое пространство, в которое у вас может и не быть доступа. В идеале он вам и не нужен, поскольку вы должны уметь уважать и ценить личные границы каждого. 

Желание переделать партнера 

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Он же не ваш проект для работы в университете. Переделать можно много чего, но не человека. Это и его главное достоинство. А вот если вы изначально миритесь с какими-либо недостатками, то, поверьте, вы будете либо дальше продолжать этого делать, либо у вас не останется другого варианта, кроме как расстаться с человеком. 

Жалость к мужчине 

Особенно начать отношения из-за жалости – верхняя степень глупости умной женщины. Часто ими руководит желание быть берегиней и уберечь мужчину от любых проблем в этом мире, чтобы он был вам благодарен. Вот только отношения из благодарности и жалости – совсем нерабочая схема, которая очень быстро сломается. 

Стремление доминировать 

Никто не говорит о том, что доминировать должен только мужчина. В отношениях здорового типа вообще не должно быть ролей "доминанта" и "подчиненного". У вас есть свои жизни, привычки, характеры и стремления. Это нее работает и в отношениях. Схема партнерства и равенства никуда не пропала. Вам нужно только ее слегка подшлифовать под особенности характеров друг друга – и все. А вот доминировать над мужчиной – это прежде всего унижать его и ставить в неловкое положение себя. 

Напомним, 

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