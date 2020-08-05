ТОП-4 женские ошибки в отношениях: вы тоже так делаете

Уже не раз упоминалось, что отношения – нелегкий труд и компромисс сразу двух сторон.

Контроль за мужчиной

Хотите довести вашего отношения до условного идеала ? Тогда обязательно исправьте следующие упущения.

Вы же не завели себе собачку, чтобы усиленно следить за ее личной жизнью. Поймите, что наличие отношений и парня в них еще не дает вам право рулить жизнью партнера. Это абсолютно разные вещи, где он имеет свое пространство, в которое у вас может и не быть доступа. В идеале он вам и не нужен, поскольку вы должны уметь уважать и ценить личные границы каждого.

Желание переделать партнера

Жалость к мужчине

Он же не ваш проект для работы в университете. Переделать можно много чего, но не человека. Это и его главное достоинство. А вот если вы изначально миритесь с какими-либо недостатками, то, поверьте, вы будете либо дальше продолжать этого делать, либо у вас не останется другого варианта, кроме как расстаться с человеком.

Особенно начать отношения из-за жалости – верхняя степень глупости умной женщины. Часто ими руководит желание быть берегиней и уберечь мужчину от любых проблем в этом мире, чтобы он был вам благодарен. Вот только отношения из благодарности и жалости – совсем нерабочая схема, которая очень быстро сломается.

Стремление доминировать

Никто не говорит о том, что доминировать должен только мужчина. В отношениях здорового типа вообще не должно быть ролей "доминанта" и "подчиненного". У вас есть свои жизни, привычки, характеры и стремления. Это нее работает и в отношениях. Схема партнерства и равенства никуда не пропала. Вам нужно только ее слегка подшлифовать под особенности характеров друг друга – и все. А вот доминировать над мужчиной – это прежде всего унижать его и ставить в неловкое положение себя.

Напомним,