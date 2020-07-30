Как побороть в себе зависть: ТОП-4 эффективных совета
30 июля 2020 21:00
Антонина Старовойт
Как побороть в себе зависть: ТОП-4 эффективных совета
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Зависть - токсичная эмоция, которая может спокойно появиться даже без вашего какого-либо контроля. Но как же справиться с ней?
У борьбы с завистью есть несколько эффективных советов
, которые могут существенно упростить вам жизнь с завистью, а также избавиться от нее.
Сравнивайте себя с собой
Откажитесь от модели постоялого негласного конкурирования друг с другом. Сравнения часто приводят к расстройствам поведения и психологическим проблемам. Когда вы избавитесь от этой установки, зависть отпадет сама собой, поскольку питаться ей будет нечем.
Сконцентрируйтесь на ваших достижениях
Выйти рано замуж - не признак успешности. Даже если вы тоже этого сильно хотели. Сейчас времена меняются и достижения каждого отдельно взятого человека не могут быть мерилом для всех. Живите своей жизнью, ориентируясь исключительно на ваши потребности и желания.
Думайте о хорошем
Это может звучать слегка наивно, но позитивные мысли действительно работают как мощное средство от зависти. Это можно объяснить тем, что они пробуждают в нас гормон счастья эндорфин. А когда мы счастливы, как гласит поговорка, то мы не смотрим на чужое счастье - просто тихо радуемся своему.
Помните о том, что зависть деструктивна
Помимо того, что зависть является источником плохого настроения, она еще и всячески разрушает нас как личностей. У этого есть простое объяснение: потраченное время на зависть вы не используете эффективно на свои дела. Такие вещи не проходят бесследно и для организма. Он также начинает всячески страдать от психосоматических заболеваний.
Напомним,