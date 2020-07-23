ТОП-4 повседневные привычки, которые улучшат ваше психологическое здоровье

23 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
ТОП-4 повседневные привычки, которые улучшат ваше психологическое здоровье
ТОП-4 повседневные привычки, которые улучшат ваше психологическое здоровье
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Психологическое здоровье - важная составляющая общего благополучия человека. Именно поэтому необходимо прежде всего обращать внимание именно на этот аспект жизни.

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Психологическое здоровье нужно поддерживать регулярно. В этом часто многие и находят для себя сложность, поскольку психологическое здоровье не подрывается за один день. Это систематичное вмешательство стрессов в работу нервной системы. Из-за них в скором времени уже могут возникнуть более глобальные проблемы: лишний вес, гормональный сбой, депрессия, а также эндокринные заболевания. Лучше заранее избежать возможности подобных заболеваний. 

Здоровый сон

Сон - важный регулятор всех обменных процессов в организме. Именно благодаря ему вы можете нормально функционировать на протяжение дня. Однако, достичь этого можно исключительно путем режима и систематичного отхождения ко сну в одно и тоже время. Врачи рекомендуют делать это до 23:00. За это время организм успеет качественно восстановиться и наладить все процессы для дальнейшей работы. 

Правильное питание 

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Мы есть то, что мы едим. И даже порой не понимаем, насколько велико влияние еды не только на физическое, но и на моральное здоровье. Конечно, сладости могут давать минутное наслаждение, которое потом может превращаться в отечности либо проблемы с сахаром в крови. А уже эти нарушения в свою очередь будут чреваты и плохим самочувствием, и моральной подавленностью. 

Будьте активными 

Спорт - не просто жизнь, а ключик к эмоциональной стабильности. Дело в том, что спорт помогает организму выделить гормон радости эндорфин. Тот, в свою очередь, помогает организму чувствовать себя более бодрым и энергичным. 

Встречайтесь с друзьями 

Приятные встречи за чашкой кофе либо бокалом (но одним) вина также благоприятно влияют на эмоциональную составляющую работы их организма. Поэтому не отказывайтесь от долгожданной встречи в пользу дивана и телевизора. Они уж точно не принесут больше радости, чем искренние эмоции. 

Напомним, 

 

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