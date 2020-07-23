ТОП-4 повседневные привычки, которые улучшат ваше психологическое здоровье
Психологическое здоровье - важная составляющая общего благополучия человека. Именно поэтому необходимо прежде всего обращать внимание именно на этот аспект жизни.
Здоровый сон
Сон - важный регулятор всех обменных процессов в организме. Именно благодаря ему вы можете нормально функционировать на протяжение дня. Однако, достичь этого можно исключительно путем режима и систематичного отхождения ко сну в одно и тоже время. Врачи рекомендуют делать это до 23:00. За это время организм успеет качественно восстановиться и наладить все процессы для дальнейшей работы.
Правильное питание
Будьте активными
Спорт - не просто жизнь, а ключик к эмоциональной стабильности. Дело в том, что спорт помогает организму выделить гормон радости эндорфин. Тот, в свою очередь, помогает организму чувствовать себя более бодрым и энергичным.
Встречайтесь с друзьями
Приятные встречи за чашкой кофе либо бокалом (но одним) вина также благоприятно влияют на эмоциональную составляющую работы их организма. Поэтому не отказывайтесь от долгожданной встречи в пользу дивана и телевизора. Они уж точно не принесут больше радости, чем искренние эмоции.
Напомним,
- 6 продуктов, из-за которых отекает лицо
- Что делать, если поднялось давление: ТОП-3 продукта-помощника